距離2024總統大選還有兩年多的時間，目前民進黨內2024熱門人選為副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，但是行政院長蘇貞昌也被外傳潛在人選。媒體人吳子嘉分析認為，行政院長蘇貞昌想選2024想死了，所以若2022地方選舉，民進黨沒有選輸，蘇貞昌一定會選。

美麗島電子報董事長吳子嘉4日在《董事長開講》直播節目中表示，蘇貞昌想選2024想死了，有人謠傳他在準備2024的糧草，有人奇怪政府準備糧草是給誰選呢？當然是給自己選。蘇貞昌非常鴨霸，吃定總統蔡英文，蔡英文很怕他，也沒辦法動他，所以蘇、蔡會一起面臨失敗，因為蔡英文太「老實」了。

吳子嘉認為，蔡英文的個性軟弱，被蘇貞昌吃定了。蔡英文從來沒有叫行政院長離開過，都是他們自己離開的，所以蘇貞昌要自己離開閣揆這個位置，蔡總統則被動接受。像蘇貞昌位處這樣的位置，他認為一定要給自己機會，若2022地方選舉，民進黨沒有選輸，蘇貞昌怎麼可能不選2024呢？所以他一定會選，所以他要掌握資源。

吳子嘉還透露，很多人罵他為什麼不修理蔡英文，甚至批他帶風向，吳子嘉坦言，因為他知道蔡英文的個性，蔡英文的哥哥和他是台北工專的同班同學，他要怎麼修理蔡英文？不過他也不幫蔡英文。