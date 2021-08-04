台股今（4日）開高震盪，盤整已久的面板三虎重振士氣，由群創率先攻上漲停後，友達和彩晶也陸續亮燈漲停，但最終僅群創、彩晶以漲停作收，而今日的暴漲也激勵許多持有面板的股民信心，但法人指出，面板價格現在已經止漲了，上半年暴漲的走勢可能不會再上演。

群創3日公布今年Q2財報，稅後淨利達214億元，季增逾85%寫單季新高，EPS2.05元，帶動4日早盤股價一路走高，近午盤時亮燈漲停，帶動友達、彩晶紛紛亮當漲停，不過友達漲停一瞬即逝，不久後被打開，終場僅群創和彩晶分別以每股20.95元、21.95元的漲停價作收，而友達則收漲9.6%，以23.45元作收。

法人指出，面板報價目前已經止漲，甚至部分尺寸還在下跌，因此要重演先前飆漲的走勢有一定的難度，可以發現的是，過去面板類股漲最兇時，也是報價飆升最凶的時候，或許現在仍有些空間能去操作，但不太會像之前那樣子飆漲。

據韓媒援引市調機構顯示，32吋和43吋液晶電視面板7月下旬的報價分別下跌1美元，32吋面板報價87美元，為14個月來首次下跌，但依然比去年同期38美元的價格要高出許多。

面板業者指出，預估今年底的報價將降至68美元，而更大尺寸的面板可能也會有同樣的趨勢，需求激增主要是隨著美國市場的需求上升，然近期美國市場成長趨緩，亦導致液晶面板需求下降。

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