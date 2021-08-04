印度海軍設計局（DND）設計的「維克蘭號」(NS Vikrant IC-1)，在建造了12年之後總算完成，於2021年8月4日出海試航。

海軍新聞(Naval News)報導，維克蘭號全長 262 公尺、最寬 62公尺、包括上層建築在內總高度 59公尺，採用4具通用電氣 LM2500燃氣渦輪主機，最高航速 28 節(時速52公里)，巡航速度為 18 節(時速33公里)，續航力約為 7500 浬(13890公里)。全艦共有14層甲板，艦島有5層。乘員約 1700 名，其中有專門收容女性軍官的艙室，這對印度軍方來說是個大突破。

Proud & historic day for India as the reincarnated #Vikrant sails for her maiden sea trials today in the 50th year of her illustrious predecessor’s key role in victory in the #1971war

Largest & most complex warship ever to be designed & built in India.

Many more will follow... pic.twitter.com/6cYGtAUhBK — SpokespersonNavy (@indiannavy) August 4 2021

由科欽造船公司（Cochin Shipyard LtdCSL）施作，2009年始建的維克蘭號，是印度海軍尋求國艦國造(Atma Nirbhar Bharat，意為「自力更生」)的一項大計畫，提供了約14000個工作就業機會，全艦超過 76%的部分，由印度工業設備廠負責，約有550家工業公司、100家小型企業為CSL的下游承包商。

但是受限於印度工業實力不夠穩固，過程相當曲折，工期一延再延，預算更是不斷追加。

維克蘭特號下一個問題是艦載機，它可以收容 30 架的戰鬥機和直升機，但是究竟是俄國 MiG-29K戰鬥機，還是本土自製的海光輝式，目前還沒有確定。