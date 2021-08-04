美國國際法學者3日警告，法律戰（lawfare）是中國大陸的「三戰」之一，在應用上已有多年心得，於南海等區域的「灰色地帶」（Gray-zone）持續對美國及其盟友造成麻煩，但美國卻仍沒有採取行動，呼籲其盡快建立法律戰相關制度。

美國陸戰隊大學指揮參謀學院（Marine Corps University-Command and Staff College）國際法教授高登齊爾（Jill Goldenziel）投書《富比世》（Forbes）指出，國家和非國家行為者長期以來一直用法律戰對付美國，如哈瑪斯（Hamas）、蓋達（Al-Qaeda）等組織便經常將關鍵目標設在平民區域，迫使西方國家面臨攻擊則違反戰爭法、不攻擊則無法阻斷其行動的兩難局面。

高登齊爾警告，中國大陸在這方面做得更巧妙，其已增加在南海使用「海上民兵」的頻率，在需要時攜帶情報蒐集設備甚至武器、能暫時包圍或佔領爭議島嶼，甚至試圖撞擊執法艦艇或軍艦等，對美國「自由航行」（Freedom of Navigation）行動構成巨大阻礙；且由於船上皆是「漁民」，若美軍要對其採取行動，將須冒平民傷亡風險，讓北京政府在後續輿論戰中佔據優勢。

她指出，北京政府還以其他法律戰手段削弱美國實力，包括在由美國支持的國際體制下，建立與現有國際機構對抗的組織；以及支持民間企業對美國政府提起訴訟，嘗試破壞美國法律體制與政策等。

高登齊爾指出，北約已確認法律戰為其軍事準則的一部分，以色列也已為法務部門聘請法律戰相關的專業人員，馬來西亞、越南和印尼則正使用法律戰對抗中國大陸，但美國卻幾乎沒有採取行動。她呼籲美國須招募與培育專業人員、創建跨機構的法律戰辦公室、與盟友合作制定相關戰略，並在戰略、作戰和戰術層級準備攻勢性及守勢性法律戰對策等。她強調，法律領域正成為戰場，而美國須「加緊備戰」。