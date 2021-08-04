藝人小S（徐熙娣）最近為出征東京奧運的中華隊選手加油，遭陸網友出征，甚至一夕之間被4品牌切割代言，掀起一陣熱議，姊夫汪小菲4日曾發文替她緩頰，可後來又刪文，而汪小菲媽媽張蘭開直播，同樣被問到小S風波，途中小S還來電，她還吐槽了對方一回。

張蘭近日在抖音開直播，邊吃飯邊和線上粉絲聊天，不少網友就湧入留言問她對小S風波的看法，她想了一下表示：「第一就是，國家的大事，是我們每個公民應該關注的，第二呢就是家庭的事，把家庭管理好啊，咱們個人的這些八卦呀少管」，聽得出在幫小S緩頰。

張蘭直播途中接到小S來電。（圖／翻攝自抖音）

張蘭呼籲大家少八卦。（圖／翻攝自抖音）

而張蘭直播到一半，突然接起一個來電，她一接通就對著另一頭笑喊：「小S啊，妳又惹禍了哈哈哈哈」，並起身離開畫面，以調侃方式化解尷尬，隨後與網友互動時，仍勸大家多關心國家大事少看八卦，不過張蘭也強調自己「無法管別人的言論」，被解讀為在暗示小S風波與自己無關。

小S遭到大陸網友出征後，汪小菲曾轉發相關貼文，並稱小S是因為打了AZ疫苗反應較大，第一時間才回覆媒體讓她靜靜，並說：「認識她們十幾年了，和我回到北京去山東老家看親戚，日常我們在家裡的對話，她們真是最期望兩岸和平認祖歸宗的外省人。這麼多年做了，說了很多」，但不久後便刪除文章。