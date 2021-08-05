在3+11風波中，被指為罪魁禍首的民進黨不分區立委范雲神隱83天後，再度更新臉書，遭數千名網友湧入痛批，但也不乏有支持者加油打氣，然而有網友發現，留言區中，竟然沒有任何一位綠營公眾人物留言，直言范雲前途徹底毀了。

神隱將近3個月，范雲終於再度更新臉書，2天內就PO了3篇文，動作非常積極，不少支持者也給予鼓勵打氣，但更多網友湧入，持續痛批范雲3+11事件，更對范雲好似自己是第三者的角度不以為然。

有網友發現，范雲數千則留言中，雖然有支持者力挺「謝謝范委員與團隊的努力」、「范立委加油，加足馬力砍除是非不分造謠者」、「謝謝委員～有你作為公民社會的夥伴真的是一件很棒的事情」、「3+11沒有不對，錯的是不遵守規則的人，我挺妳」，但當中竟然沒有任何一名民進黨公眾人物出面聲援，直言：「都沒有同黨的來幫妳說話，不知道自己已經被拋棄了嗎」、「可憐哪，同黨都裝死」、「明年不用選了」。

不少人更氣得大罵：「妳就是3+11會議當事人，直接公布不就好了，裝什麼路人」、「公開會議記錄妳投反對耶，當我們白癡？」、「因妳而死這麼多人，可以裝沒事，佩服」、「睽違83天終於發文了，快6個3+11天呢」、「風頭過了就出來發文了，但逝去的生命是不會再回來了」。