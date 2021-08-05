侯友宜2024對決這2大咖？名醫斷言：他穩了

據最新民調顯示，2024年總統大選可能的潛在候選人中，以國民黨的侯友宜和民進黨賴清德支持度最高，但無論民進黨推出賴清德或鄭文燦，就算台北市長柯文哲加入成「三角督」，侯友宜都可領先居於第二位的候選人超過10個百分點。對此，精神科醫師沈政男直言，2024三張決賽權門票，確定有一張是給柯文哲了。

中華民意研究協會4日舉行2024大選民調記者會，2024民調在台灣民眾黨主席柯文哲、國民黨新北市長侯友宜、前國民黨主席朱立倫、民進黨副總統賴清德、桃園市長鄭文燦等人選互換下有4份數據，第一組為侯友宜34.9%、賴清德24.2%、柯文哲19%；第二組為侯友宜37.5%、柯文哲21%、鄭文燦18.3%；第三組為賴清德27.5%、柯文哲27.2%、朱立倫21.3%；第四組為柯文哲30%、朱立倫21.9%、鄭文燦20.9%。

精神科醫師沈政男。(圖/翻攝自 沈政男 臉書)

對此，沈政男4日在臉書PO文直言， 2024不論是民進黨派出鄭文燦或是柯文哲對上侯友宜與賴清德，與國民黨派朱支持度也一樣是20%。可見藍綠白在2024的基本盤就是各20%左右。而這所謂的中間選民大約有20-25%。

沈政男指出，當綠營推出賴清德，就會吸引一些淺藍與暗白的支持者，使得賴清德的支持度高過鄭文燦，而當藍營推出侯友宜，也會吸引一些淺綠與暗白的支持者，使得侯友宜的支持度高過老大哥甚多，因此，柯文哲的支持度也會跟著改變。他分析，從這份民調看起來，2024三張決賽權門票，確定有一張是給柯文哲了。

沈政男強調，民進黨2024大家都看得出來，應該就是賴清德了，但鄭文燦也不是完全沒有機會。鄭原本落後賴清德一點點，但在這波疫情之後，落後的幅度變大，而如果此一態勢繼續下去，那他就必須為自己在2022之後謀出路。事實上鄭文燦的競爭者應該是陳其邁了，因為後者有些後勢看漲。