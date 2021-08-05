我一直認為「牙痛不是病，痛起來要人命」這句話並不正確。應該修正成經痛不是病，痛起來要人命。因為牙痛有可能是蛀牙、牙齦炎造成，牙痛就是病啊！但是經痛就不是了，經痛往往就就是單純的痛，不是什麼子宮不好、婦科不好，更和氣虛不虛毫無關聯。

●經痛，是一種生理現象

隨著雌激素、黃體素濃度下降，若沒有胚胎著床，子宮內膜就會開始剝落變成月經。這時，身體同時會分泌一種叫做「前列腺素」的賀爾蒙，這個賀爾蒙會藉由刺激子宮收縮，排出經血，同時引發疼痛。此外，當子宮收縮的腔內壓力大於血壓時，會使血液流不進去子宮，造成子宮短暫的缺血性疼痛。

就是以上這些正常的生理現象，會讓超過一半的女性產生經痛，只是疼痛程度因人而異，主要是受到前列腺素濃度、經血量多寡和個人耐痛性所影響。也就是說經血量越多，前列腺素濃度就會越高，當然也就會更痛。但當然也有人天生神經分佈較少，對痛覺遲鈍，也就不容易經痛。

經痛時，骨盆周圍痠痛、腰痠、脹氣、腹瀉等狀況也會因前列腺素的刺激而產生，這些都算是生理期的正常反應。也有部分女性經痛時，同時手腳會冰冷、冒冷汗、嘴唇發白，甚至痛到暈過去，這其實是因為疼痛過於劇烈，刺激到交感神經，使得周邊末梢血管收縮所造成，其實也是一種正常生理現象，就好像有人吃壞肚子會絞痛到手腳冰冷，或者心絞痛時會狂冒冷汗一樣。

至於怎樣的經痛不算是生理正常反應呢？一般來說，經痛和經血都是一起出現，越多越痛。假設在見紅前就出現明顯且劇烈的疼痛，或是各種止痛藥都完全無效時，就需要至門診接受婦科超音波檢查，看看是不是長了子宮肌瘤、巧克力囊腫，或是有子宮肌腺症。

如果妳經期間喝冰水不會痛，就放心繼續喝吧！喝冰水會傷子宮是毫無根據的。(示意圖/Shutterstock)

●冰水並不是萬惡的敵人

雖然說經痛是一種正常的生理現象，不過，這種生理反應卻常常讓大家誤以為經痛的人就是氣虛、體寒、身體差，需要好好進補。

所以呢，這樣的說法就出現了：「我如果喝冰水，經痛會更痛、更嚴重，所以喝冰水容易傷子宮？」

說真的，把喝冰水等於傷子宮，真的是扯遠了！本來就經痛的人，喝冰水的確可能會更痛，因為根據熱脹冷縮原理，冰水會造成血管、肌肉短時間收縮。反之熱敷、喝溫水則可緩解這種痛感。

另外，因為冰水會讓血管暫時收縮，因此有些人會發現喝完冰水接下來的幾個小時經血量會驟減，那也是因為血流本身減少的關係，並不是月經排不出來。甚至也有人瞎扯「月經喝冰水，會讓月經積在子宮內變成長肌瘤」，我還是要再強調一次：月經不會排不出來，而且月經就是血，即使排得慢身體也會像吸收瘀青一樣把經血吸收掉，不會形成肌瘤。

所以，如果妳經期間喝冰水不會痛，就放心繼續喝吧！喝冰水會傷子宮是毫無根據的。歐美國家甚至也會讓產婦產後立即補充冰水、吃冰淇淋，因為早有研究指出，耐力運動後補充冰水，對於減輕疲勞、幫助恢復的效果比溫水好，而生產就是最劇烈的耐力運動啊！

除了喝冰水傷子宮這種說法，妳一定也聽過這種延伸：「喝冰水會不孕！」我就曾聽聞有位新婚好友和我抱怨，她在茶水間喝冰水卻被同事阻止，並立刻告誡：「這樣小心會不孕！」其實個性內斂的她當時早已經懷孕，卻只能笑笑地點頭。

其實，喝冰水真的不可能會造成不孕，當然也不會影響胎兒，更何況，冰水到胃裡早就不冰了啊！

除了以上，我也想特別破解一個迷思，我曾聽女性說：「我男友說，歐美的女生常喝冰水，所以她們身材都比較大隻，小腹也比較消不下去，叫我不准再喝冰水了！

聽到這，我真的很想幫冰水大聲地的問一聲：「我到底做錯了什麼？」

其實會有這種說法，主要是有些人誤以為喝冰水會讓子宮受寒，身體得召喚更多脂肪來保護子宮，因而讓小腹消不去。

但其實人身體是恆溫，即使喝下去肚子會感到冰涼，也不會影響體溫，而且脂肪分布多寡是基因決定，和食物溫度並沒有關係。

說真的，相對於男性，女生天生皮下脂肪就比較高，尤其到了更年期後脂肪又容易堆積在下腹，如果飲食習慣不好又缺乏運動，當然小腹很難消，跟冰水並無關聯。

舉一個跨國際的例子，妳想想，我們在日本或韓國用餐，餐廳總是會奉上一杯冰水，也沒觀察到日韓女生比較「大隻」啊！開玩笑的說，如果靠喝冰水就可以變大隻，那很多人幹嘛還健身練得如此辛苦？！

(本文摘自《無框身體》/高寶書版)

【內容簡介】「我不是很喜歡『妳歡喜做，甘願受』這句話，因為很多女人在做之前，以為自己是沒得選的。」――烏烏醫師

從初經開始，關於女性身體的迷思就一條龍的展開。而「為妳好」，有時會讓妳陷入不友善的限制與框架中。所以，愛自己，要從懂身體開始。

妳知道嗎？賀爾蒙細緻變化讓每個女人的身體如此與眾不同。但醫學的問題有時不是非黑即白，灰色地帶總是有許多空間，為了解釋這些不同，就衍生出各式對女性身體的迷思和禁忌。

那從懂自己的身體開始吧！本書是以專業婦產科醫師角度寫給妳的身體指南，破除性別限制與生育迷思大小事，陪妳一起愛自己！當妳了解月經週期的奧秘、賀爾蒙的波浪，就懂得靈活地運用各種資源緩解疼痛、不適，就可以溫柔地找回身體主導權，大膽擁抱無框的身體，勇敢做出屬於自己的決定。

做自己、愛自己，妳，應該是有選擇的。

【作者簡介】烏烏醫師

一個長的像運動員的婦產科醫師，陶醉於新生兒爽朗的哭聲，被胎兒3D的臉龐療癒。熱愛重訓跑步，偶爾做做健康大於美味的餐點。懷抱著無限夢想，努力前進著，希望成為一個持續傳遞正面能量的婦產科醫師。著有《孕動․孕瘦》、《無框身體》。

[學歷]

國立臺灣大學醫學系

[經歷]

臺大醫院婦產部產科研修醫師

臺大醫院婦產部住院醫師/總醫師

臺灣婦產科醫學會專科醫師

英國胎兒基金會（FMF）透明帶測量合格醫師

美國運動委員會私人教練證照(ACE-CPT)

[現任]

禾馨婦產科主治醫師

懷孕及產後婦女體適能專業訓練教練(Pregnant Woman and Postpartum Fitness Special Training)