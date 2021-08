【為觀測衛星提供一站式服務】

在監管和政策方面進展緩慢的情況下,天文學家們在其他方法上取得了進展,就是為了要減輕大量衛星網絡在天文觀測上所受到的影響。在7月16日為期一周的SATCON2研討會結束時,天文學家們宣佈了一項提議,他們打算建立一個名為SatHub的虛擬中心,它將會為天文學家提供工具,以避免錯失衛星經過的機會以及糾正這些衛星經過所受到的觀測結果影響。

華盛頓大學的梅雷迪思·羅爾斯(Meredith Rawls)是該研討會觀察工作組的主席,他在7月16日關於研討會上的新聞發佈會上說:「我們的想法是為所有不同的近地軌道衛星網絡觀測需求提供一站式服務。」這將包括幫助天文學家更準確地預測衛星經過以及其他與衛星相關訊息的使用工具,該服務還包含一種軟體,天文學家可以用它來預測衛星的經過,並適時更改衛星留下的正確痕跡。

【預測衛星的大資料庫】

「我們也非常喜歡SatHub的概念。」哈佛和史密森天體物理中心的喬納森·麥克道爾(Jonathan McDowell)在新聞發佈會上是演算法工作組的聯合主席,他說:「我們認為,這是人們尋找衛星、獲取衛星位置和預測衛星的大資料庫。」

不過SatHub仍處於形成階段,主席羅爾斯說:「讓SatHub成為真正可以使用的工具還需要一些時間。」但是一個名為「開拓者」(Trailblazer)的先驅計畫可能就會在今年準備就緒。天文學家也正在為SatHub尋找資助商,其中可能會尋求國際天文學聯合會的支持,該聯合會正在為解決衛星網絡對天文學影響的計畫徵求各方的建議。

我們也推薦 北半球居民碳排放量驚人!學者:「氣候變化牽涉到我們不常談論的種族議題。」

【天文觀測干擾問題是一大困境】

不過許多天文學家警告表示,單靠SatHub並不能解決這個問題,麥克道爾則回覆:「沒有任何解決方案可以完全減輕衛星對天文觀測的影響,它也不會是那個靈丹妙藥,但是我們確實認為該軟體非常重要,且考慮到在美國和其他地方制定法規以降低衛星亮度的政策規劃速度緩慢,需要該軟體和其他技術解決方案在此看來就非常重要。」

在英國也有類似的問題,儘管英國通訊管理局(Ofcom)正在採取措施以解決巨型衛星網絡之間的潛在干擾問題,但它卻尚未出現任何有進步的舉止,表明了現階段要想通過政策解決天文觀測類干擾問題實在是一大困境,其中一個原因也是因為英國政府的其他部門目前都把重點放在與火箭發射有關的環境問題上。

圖片來源:Victoria Girgis/Lowell Observatory

資料來源: Jeff Foust(2021 July 27).Astronomers back technical efforts to reduce impacts of satellite megaconstellations while seeking regulatory solutions. Spacenews