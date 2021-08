【男性對環境造成的破壞】

人類的性別差異已在多個領域進行了深入研究及探討,性別決定僅由是否存在Y染色體決定,表型性別是指由內生殖器和外生殖器,第二性徵表達和行為決定的個體性別。我們還可以用不同的方式定義個人的性別,進而產生關於決定性別因素的不同概念框架,性別差異通常是指兩性異形的特徵,而這些差異的一個子集被假設為性選擇進化過程的產物。

近日科學家在一項新研究中得出一項結論:「男性對環境造成的破壞要比女性多很多。」這項研究是由一組歐洲研究人員比較瑞典男性和女性的購買習慣,並比較了他們的選擇對整體氣候的影響。

【男性在汽車上的花費比女性還多】

根據發表在《工業生態學雜誌》(Journal for Industrial Ecology)上的一項研究,儘管男性在消費品上的支出只比女性多2%,但他們的購買行為造成的碳排放卻比女性多16%,如果放眼至全球範圍來看,同樣的趨勢似乎也存在,這表示人們對周圍世界的破壞程度存在明顯的性別差異。

發展研究集團Ecoloop的研究作者安妮卡·卡爾森-坎亞瑪告訴CNN:「男性可以從女性的消費習慣中學習,因為女性的消費習慣產生的碳排放明顯更少,儘管兩者間的消費數量非常相似。」

這種差異在很大程度上可以歸結為一個事實:也就是男性在汽車上的花費比女性還多,因此在汽油上的花費也比女性多,而女性更喜歡坐火車或者大眾交通,而他們也發現,男性會攝取的肉類都是碳含量較多的,在這此前就有研究表示,這是一種性別飲食偏好,在世界各地都存在。

【化石燃料的開採和消費】

雖然目前探討個人生活方式也無法阻止地球面臨氣候變化的情況,但一點一滴的進步也能成為改變。利默里克大學的生態女性主義和環境正義研究員Asmae Ourkiya告訴CNN:「男性的身份與化石燃料的開採和消費以及對可持續飲食的抵制密切相關。」

Asmae Ourkiya指出:「談論這些性別差異可能會導致歧視的問題,沒有人會願意聽到他們的生活方式是造成氣候異常問題,但或許我們能利用探索男性的選擇,說不定會帶給我們一些應對措施,例如在交通方面的政策應該勸阻男性不要花那麼多錢在燃料上,也就是盡量少開車。」

