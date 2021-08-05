威力彩連續36期摃龜，台彩預估今日（5日）開獎的頭獎獎金上看11.5億元！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，雙魚座、金牛座、獅子座、處女座的人命中最有福報，有機會受到財神眷顧中獎，而今日開運生肖則是龍、蛇、鼠、兔。

若想增強運勢，小孟老師分析，因開財運方位在東北方，建議前往住家或辦公室東北方的投注站下注，另外，也別錯過開運時辰，分別是中午11點至下午3點，以及晚上5點至7點，把握以上2點好運自然滾滾而來。

▍Top4 雙魚座

金星落入雙魚座夫妻宮，顯示雙魚座好運不斷，金星也代表美麗與愛情，若可以在下注前冥想喜愛的人再下注，或者讓另一半來下注，就能吸引愛的能量包圍，讓你奪得頭彩。

▍Top3 金牛座

天王星今日落在金牛座，顯示你今日充滿喜氣，若可以吃金黃色食物，例如：哈蜜瓜、玉米、黃色西瓜，吃完後再去下注，金黃色的財氣能量能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

▍Top2 獅子座

獅子座受太陽與水星入命宮，因此今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的能量，小孟老師表示，只要放鬆心情，多聽心靈音樂，腦波頻率自然會降低，能夠冥想出特別的數字組合，就有機會讓你中大獎。

▍Top1 處女座

處女座今日磁場很好，受到金星入本命宮，加上太陽與水星入冥想宮位，財運靈感能夠獲得提升，加上祖先強大的保佑，建議在下注前多拜祖先，或者對著天空遙拜，就能在祖先守護下提升偏財運，有望中大獎。