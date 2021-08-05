隨著全球接種新冠肺炎疫苗的人數已突破百萬，關於疫苗效力的各種問題也逐漸浮出；其中，最常見的莫過於副作用愈強等於免疫效果愈好、產生的保護力愈高，甚至有人笑稱出現副作用等於疫苗認證的年輕人。對此，美國田納西州范德比大學醫學院傳染疾病專家夏夫納（William Schaffner）表示，「副作用與疫苗保護力之間沒有因果關係」。

《今日醫學新聞》指出，目前全球已有21種疫苗獲批准使用；光在英國，迄今已有超過3650萬人接受完整兩劑疫苗的接種。在美國，這個數字則突破1.621億人。從Google提供的數據來看，全球約有13%的人已完整接種新冠肺炎疫苗。

報導指出，目前已有數百萬人在接種疫苗後出現副作用，症狀包括注射處腫痛、發紅、疼痛、發燒、頭痛、肌肉疼痛、發冷與噁心。然而，並不是每個人的副作用都是相同的模式。甚至很多人雖然接種疫苗，卻完全沒有出現副作用，這是否意味著彼等疫苗效力較差甚至無效？

對此，夏夫納強調，「不管是否出現副作用都有免疫能力，副作用與疫苗保護之間並不存在著因果關係」。就mRNA疫苗來說，不論是輝瑞疫苗還是莫德納疫苗，完整接種的效力都達90%；換言之，每100名接受兩劑疫苗的人，只有10人可能遭到感染。

疫苗會促進身體針對目標病原產生免疫力，而這種疫苗產生效力的方式，在部分免疫系統受損的人，恐無法建立完整或最終對於SARS-CoV-2僅有部分效力。部分使用特定藥物的人，例如某些癌症治療藥物，或是免疫抑制劑就可能對疫苗效力產生負面影響。

愛丁堡大學免疫學與傳染病教授萊利解釋，副作用的產生與副作用的差異取決於人類免疫系統的遺傳多樣性。人體免疫系統由兩部分組成：第一稱為先天性反應，如同拉警報一樣，警示身體該起反應來抵抗病毒；第二，適應性反應，指學習並記憶如何透過B細胞對抗感染，此時B細胞會產生抗體並尋找、消滅病毒；此外還有T細胞，負責殲滅任何遭病毒感染的身體細胞。

萊利強調，決定疫苗副作用的強與弱主要是先天性免疫反應，這點因人而異，而疫苗防護力則取決於適應性反應，這才是影響疫苗效力的所在。換言之，有無副作用產生，副作用強還是弱，與疫苗效力沒有直接關係。

當然，部分專家認為，可透過抗體檢測來評估疫苗是否產生免疫力；但美國食品藥物管理局（FDA）聲明卻認為，「不論何時都不該使用抗體檢測來評估一個人對COVID-19的免疫力或保護力，特別是其接種疫苗之後」。

因為，雖然抗體檢測可以確認一個人是否已針對SARS-CoV-2產生抗體，但即使結果是陽性也不代表他一定不會感染新冠肺炎。FDA擔心，透過抗體檢測會讓新冠病毒感染採取更寬鬆的態度，反而造成病毒的擴散。