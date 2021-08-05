許多男性都有攝護腺肥大的困擾，尤其年紀大的男性，攝護腺肥大又稱為良性攝護腺增生，初期常見的症狀有頻尿、尿急、延遲性排尿、尿液滯留和用力解尿等。據哈佛醫學院的專家表示，約有一半的男性在50多歲時，就會有不同程度的攝護腺肥大，到了80多歲時，約有90%的男性患有這種疾病。

世界知名泌尿外科腫瘤學家和機器人手術專家David Samadi醫學博士指出，攝護腺肥大是攝護腺的常見疾病，是一種非癌性的疾病，被認為是無害的，但可能會造成生活上的干擾，影響男性的排尿習慣。目前可以透過自然改善攝護腺肥大的方法，讓患者得到一些緩解。

1.排尿時慢慢來，並且要放鬆：

每次排尿時，真正排空膀胱裡的尿液是很重要的。專家表示，即使你覺得自己已經排尿完畢，也請等待個幾秒鐘，然後再試著排尿1次，才能避免離開家或上床睡覺前又再次去洗手間。

2.分散攝取全天所需要的水分：

睡前3小時不要喝任何東西，尤其是含有酒精或咖啡因的飲料，因為它們是刺激腎臟的利尿劑。

3.避免久坐：

久坐會使攝護腺肥大的病況惡化。每坐20到30分鐘起身伸展一下，在房間裡走一走。伸展雙腿也不錯，可以促進血液循環。

4.改變飲食習慣：

根據Healthline.com的報導，最近在中國大陸進行1項為期4年的研究發現，飲食中富含水果和蔬菜，尤其是葉菜類、深色蔬菜和番茄，罹患攝護腺肥大的人比較少，即使有攝護腺肥大，症狀也會比較少，並且不太可能會惡化。

5.透過鋸棕櫚（saw palmetto）來緩解症狀：

根據Healthline.com的報導，鋸棕櫚幾個世紀以來一直被當作是緩解泌尿系統問題的草藥，包括攝護腺肥大。然而，在評估其功效方面，科學研究的結果各不相同，建議詢問醫師後再攝取。