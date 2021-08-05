Delta變異株讓疫情進入新局勢，突破性感染層出不窮，許多科學家已經公認，兩劑疫苗擋不住Delta，打第三劑勢在必行。為強化民眾的免疫力，德、英等國決定下個月啟動第3針接種計劃。

超強變種病毒Delta，讓新冠疫情持續延燒，一度讓美國單日新增15萬例、連指揮官陳時中都坦承難以招架。美國疾病管制局嚴肅警告：Delta改變了新冠疫情的戰局，尤其突破性感染（打完疫苗卻仍確診）案例大增，令人非常擔憂。

「這已經不是我們原本知道的那個新冠病毒了。」美國疾病管制局（CDC）在一份文件中指出：「Delta病毒的能力跟過去的新冠病毒不同，人和人之間的傳播也更頻繁。」Delta病毒跟水痘、一般感冒的傳染力差不多，CDC過去曾經形容，這是「速度最快、行動最敏捷」的變異株。

●打第3針提高免疫力 德國9月接種長者

各國原本已經靠著疫苗覆蓋率，逐漸穩定住疫情，但Delta病毒四處橫行，不僅有幼童、青少年、免疫力低下的人確診，甚至連已接種完的民眾，都難逃Delta的威力。各國專家開始呼籲，面對Delta，2劑疫苗的保護力是不足的，追加第3針勢在必行。

德國衛生部宣布，為了對付Delta變異病毒，他們預計9月會幫抵抗力比較差、或是年紀偏大的人施打第3劑疫苗，同時也會開始為12～17歲青少年接種。

德國官方指出，他們觀察到部分族群免疫反應降低、或急速下滑，為了「防患未然」，決定啟動追加針計劃。

德國計劃，無論前2劑打的是哪個廠牌，只要符合追加針劑資格，第3劑都能打到輝瑞或者莫德納疫苗。他們還將派出疫苗接種隊，到長照中心等機構內，為居住者接種。

Delta變異株讓抗疫進入全新局面，專家呼籲應「當成截然不同的病毒」來對付。(示意圖/Shutterstock)

●混打第3針 英國9月著手施打

除了德國，英國《電訊報》也指出，英國預計自9月初起，著手替3200萬名民眾接種第3針，全國多達2000家藥房都會參與。英國的目標是每週施打250萬劑左右、能在12月初接種完，讓民眾安心地度過聖誕假期。所有50歲以上的成人、免疫抑制的人，甚至第一線醫護和社工，都能優先打到這第3劑。

不過官方消息來源也說，最終如何實施，依然得按「疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）」的建議，同時搭配現有追加針劑的研究數據。

●「這不是我們所知的新冠病毒」 打疫苗仍會感染Delta

美國CDC特別警告，Delta造成的突破性感染為數可觀，且「打完疫苗跟沒打疫苗，只要一感染，傳染力都一樣強」。CDC解釋，抗體只存在血液內，但是Delta病毒會大量滯留在鼻腔和咽喉中，抗體根本殺不到。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）把話說得很重：「我們面對的，是一個全新的病毒。」

當地專家分析麻州巴恩斯特布爾郡（Barnstable County）的疫調數據，發現在總共469例確診中，感染Delta病毒的個案高達89%；而所有感染者內，約有74%人是打完2劑疫苗的突破性感染。這群突破性感染者中，79%左右屬於有症狀感染，症狀包括咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛和發燒。

不只德英，包括以色列和法國，先前也啟動第3針接種計劃。法國主要替免疫力低下的癌症病友施打，以色列則是優先接種60歲以上長者，只要打疫苗後滿5個月，就能接種第3針。