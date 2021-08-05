炎炎夏日是紫外線高峰期，做好全身防曬的同時，你唇部皮膚忽略了嗎？

●唇部防曬沒做好 影響美觀且有罹癌疑慮

臺北醫學大學附設醫院皮膚科李宗儒醫師說明，唇部皮膚的含水量與屏障功能較低，若沒有做好防曬措施，不僅水分易流失，還可能導致乾裂、黯沈與老化，甚至有皮膚病變及癌化的可能。

●唇部未做防曬 罹患光性唇炎機率增

唇部防曬，除了預防曬黑、曬傷與老化，最主要的目的就是預防皮膚癌。尤其下嘴唇面積較大也較突出，容易長期曝露於紫外線的傷害，如未做防曬，會提高日光性唇炎（癌前病變）的機率，並增加皮膚罹癌的風險。

李宗儒指出，這種皮膚病變常見於日曬部位，且膚色較白、有家族史、抽菸、長期服用免疫抑制劑以及不注重防曬的人都是高危險群；當唇部有不易癒合的傷口，反覆破皮及脫屑等症狀出現時，應提高警覺，並儘速至皮膚科進一步檢查，確認有無罹患皮膚癌（尤其是鱗狀細胞癌）的可能。

●SPF與PA越高越好？ 塗抹頻率與塗抹量更重要

食藥署表示，防曬產品經常以SPF及PA來標示產品的防曬效果，這是為了防止來自紫外線中的短波UVB和長波UVA所設計。SPF是針對UVB的防曬指標，SPF15表示能延長15倍皮膚曬傷、曬紅的時間；SPF50則是延長50倍。

PA是阻隔UVA的防護指標，代表能延緩皮膚曬黑的能力，其數值以「+」表示，最高可至4個+號，也是延後曬黑的倍數概念。

原則上SPF與PA的防曬係數越高，阻隔紫外線的功效越強。但若是經常舐唇、易流汗或塗抹不足，即使使用防曬係數高的產品，仍要頻繁補擦，且厚厚塗抹至足夠量，才能達到理想的防曬效果。

(示意圖/常春月刊提供)

●挑選防曬護唇膏 幾點原則要謹記

防曬劑的成分作用原理分為物理性與化學性。物理性作用較不易引起過敏，但缺點是容易有泛白厚重現象；化學性作用使用後較清爽不油膩，但要注意敏感或刺激問題。若想要安全性高的防曬護唇膏，可從天然有機、成分單純與物理性成分三點著手。

李宗儒強調，防曬護唇膏裡常見的一些化學成分，只要在安全劑量內，無需過度擔心；若使用含潤色效果及香味的防曬護唇膏，應確實清潔乾淨，避免成分停留唇部太久而造成皮膚傷害。