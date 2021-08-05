Four-time All-Star guard Kemba Walker has agreed to a contract buyout with the Oklahoma City Thunder and upon clearing waivers plans to sign with the New York Knicks sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4 2021

儘管擁有4次入選全明星賽光環，如今卻淪落被丟來丟去窘境的肯巴沃克，接著要去紐約證明自己實力仍存！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基5日爆料，肯巴沃克將跟雷霆達成買斷協議，等到度過澄清期之後，就會跟尼克簽約宣告加盟。

回顧今年休兵期第1筆交易，就是塞爾提克把肯巴沃克丟去雷霆，換回舊將荷福德，不過身揹兩年7400萬美元合約的沃克，當然不在雷霆重建計畫當中，本來就打算在下季開打前把他交易出去，如今雙方提前達成買斷協議，也算理所當然。

隨著年滿31歲，肯巴沃克近年飽受傷痛所苦，上季只幫塞爾提克打了43場例行賽，場均19.3分、4.9助攻與4.0籃板，整體進攻效率遠比過往低迷，到了今年季後賽狀態更差，場均掉到12.7分、4.0助攻與4.0籃板，綠軍當然不想留他。

根據《看台報告》記者費斯契報導，尼克預計提供肯巴沃克大約年薪800萬美元合約，等於他的身價跌到原本的四分之一都不到，不過來到上季闖進季後賽的尼克，肯巴沃克或可趁著這次重新開始的機會，證明他仍具備全明星等級的身手！