韓國女團「EXID」哈妮拍攝過許多電視劇及主持節目，發行單曲《Eyes》、《Honey Bee》擁有精緻的五官與直率的性格，受到許多網友的喜愛。哈妮日前確診新冠肺炎，震驚還韓國演藝圈，外界非常關心她的身體狀況。接受兩週的醫療治療後，整個人瘦了許多，目前身體已經康復。

哈妮日前(2日)在社群Instagram分享最近的生活，穿著藍色的休閒服裝，戴著一頂米黃色的帽子，曬出她纖細的手臂，對著路邊街道上的凹凸鏡， 拿起手機紀錄生活，照片裡她的氣色，看起來相當不錯。哈妮向大家提到: 「感謝所有關心我的人，現在沒事了。」但能從鏡面中看到她消瘦身形，也讓粉絲關心身體調養狀況。

哈妮、尹施允、朴基雄，共同主演愛情喜劇《You Raise Me Up》性感的劇本內容，將在今年暑假開播，令不少影迷相當期待。哈妮也為自己主演的作品宣傳，她一身淺綠色的洋裝，在路旁自在地與電視海報合影，讓許多喜愛她的粉絲，看見哈妮親切的一面。

許多粉絲在底下留言: 「希望妳身體變強壯，並保持健康」、「我們的哈妮姊姊，已經回來了」、「很開心聽到妳已是平安，請繼續保持小心。」、 「很高興看到您目前的狀況，繼續保持健康! 」、「姐姐早日康復」。