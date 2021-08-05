本周日（8日）即將迎來鬼門開，雖然有很多習俗及禁忌要注意，但其實鬼月亦是旺月！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，巨蟹座、處女座、金牛座、牡羊座、雙子座在鬼門開時財運最旺，其中巨蟹座及牡羊座偏財運驚人，可快速進財；處女座正財運旺，工作績效滿分；金牛座靠著個人魅力即可得到財富；雙子座則很有投資運，可考慮買房換屋。

▍TOP5 巨蟹座

太陽與水星會在鬼月落入巨蟹座二宮財帛宮，顯示巨蟹座偏財運驚人，再加上天王星加速移入你的朋友宮，朋友或周圍的人若有推薦投資標的都會賺錢，財庫可以止跌回升。

▍TOP4 處女座

等到鬼門一開，處女座立即看見火星移入元辰宮，顯示處女座績效變好，財運不斷好轉，事業蒸蒸日上，除此之外，你的轉職運也會大開，若想在近期換工作的話，可以盡快尋找，有機會找到不錯的職缺。

▍TOP3 金牛座

金星落入金牛座的偏財宮，顯示金牛座在鬼月特別性感迷人，等到鬼門一開，金星能量加速拉抬你的財運，讓你的外在看起來特別吸引人，桃花運十足，能透過發揮魅力得到財富，並能成功累積人脈，好運會一路從鬼門開旺到鬼門關。

▍TOP2 牡羊座

在鬼門開第一天，太陽水星加速進入牡羊座的偏財宮，顯示牡羊座有財運噴發、快速進財的跡象，抽獎運大增，大樂透得獎運也很高，但本命凱龍星逆行，容易財來財去，小孟老師建議，「最好找他人協助保管財富。」

▍TOP1 雙子座

金星在雙子座的房產宮與偏財宮位綻放光芒，顯示雙子座若想投資房地產或換屋的話，千萬不要害怕習俗，趁著鬼月期間下手，說不定能買到很划算又能增值的好房子。另外，雙子座的人外出運很好，不妨前往老街或者離島旅遊，在遊玩後，財運有機會大噴發。