七夕即將在本月14日到來，不少人都希望能在情人節前順利脫單，搜狐網命理專欄點名，生肖屬羊、狗、馬的人在8／5～8／14期間桃花運最旺，受到紅鸞星動的影響，有機會邂逅真愛。

▍1.生肖羊

羊年出生的人沉穩忠誠、待人友善，非常講義氣，是典型的好好先生。雖然不善言辭，也不願花言巧語，但是他們擁有一顆熱情溫暖的心，非常看重感情，一旦和他們相處久了，自然會喜歡上他們的老實。受到紅鸞星動影響，屬羊的人在8／5～8／14期間桃花運旺盛，記得好好把握機會認識新對象。

▍2.生肖狗

狗年出生的人天性樂觀活潑，充滿正能量，所謂吉人自有天相，就算是遇到困難也能逢凶化吉，運氣都不會太差。他們對待愛情的態度非常謹慎，不會輕易進入一段關係，常常猶豫不決，有時因此錯過一段好緣分。受到紅鸞星動影響，屬狗的人在8／5～8／14期間桃花運超旺，只要果斷看待感情，勇敢接受愛，就能結束單身的生活。

▍3.生肖馬

馬年出生的人性格溫柔、善良單純，更有著天生的好口才，辯論能力很強，憑藉著強大的口才能力，總能順利解決生活中的各種難事。受到紅鸞星動影響，屬馬的人在8／5～8／14期間會有真愛來敲門，建議多多去郊外踏青或旅遊，可與個性開朗，談吐幽默的異性結緣，有機會邂逅一段異地戀！