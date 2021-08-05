在大陸紅透半邊天的娛樂圈「頂流」吳亦凡遭刑拘後，成為網民遭恥笑的「吳簽」。他過去不是沒有遭到過類似的桃色風波，但這次結果大為不同，以前吳亦凡依靠外號「京圈大佬」的神秘金主曾是影星成龍「隨時等候他召喚」的大咖，但卻在2018年陰陽合同風波中受到重創，吳亦凡無人可施以救援，不僅翻身無望，牢獄之災可能也避免不了。

自從都美竹在網上控訴吳亦凡誘騙與性侵未成年少女後，網民與娛樂圈曾一再提到，當年吳亦凡遭遇「小G娜」醜聞時力挺吳亦凡的「京圈大佬」為何毫無動作？外界懷疑吳亦凡恐已遭大陸娛樂圈徹底放棄。業界人士分析，吳亦凡因涉及性侵與毒品，警方顯然已掌握證據，挽救吳的成本太高，成功機率太低。另外其靠山「京圈大佬」的實力已大不如前，或因此而未出手救援。而這位被外界議論的吳亦凡金主與靠山，正是一度以耀萊影視與文投控股在大陸影視界叱吒風雲的綦建虹。

做奢侈品銷售起家的綦建虹(右)對影視業極有興趣，前幾年曾多次登上胡潤富豪排行榜。（圖／網路)

5年前一名自稱「小G娜」女粉絲的網友在微博上公開與吳亦凡的床照，成為熱門醜聞，吳亦凡當時剛開始走紅，但他不只未遭譴責，反而有一堆娛樂界重要人物出面力挺。著名編劇六六語氣輕蔑地公開發文說：「這女的也是賤，還想睡出個青史留名來」。達人選秀節目《奇葩說》得主馬薇薇更是語出驚人：「還有什麼比明星x粉更好的粉絲福利嗎？」這些知名人物的言論改變了整個輿論風向，最後小G娜無功而返，還落個被網民奚落的下場。事後耀萊影視發表聲明，正式代理吳亦凡的演藝與廣告，這段力保吳亦凡的輿論操作幕後黑手才正式走到台前。

大陸知名影視界人物公開力挺吳亦凡，改變了輿論風向，最後自曝與吳亦凡床照的小G娜無功而返，還落個被網民奚落的下場。（圖／界面新聞）

耀萊影視與文投控股實際控制人是大陸娛樂圈人士稱為「京圈大佬」的綦建虹，早年靠著賣奢侈品起家，經常與富豪打交道。因其人脈與業務能力極佳，成為知名豪華汽車賓利(Bentley)的代理商，其後擴及勞斯萊斯、歐洲名錶與雪茄等富豪圈的高端生意。他還因此成立有數千富豪捧場的「耀萊尊榮會」，聲勢極為浩大，後來綦建虹向影視業發展，成立耀萊影城，在大陸影視娛業快速成長的風潮下，迅速擴充到32家連鎖影院。其文投控股公司股票上市後，綦建虹曾多次以百億人民幣以上身價登上胡潤富豪榜。

綦建虹積極建立影視娛樂圈人脈，挾著雄厚財力結識許多明星藝人與業界巨頭，儼然成為北京影視圈的新興教父級人物。在娛樂圈素有盛名的成龍與其頗有交情，他曾說，「2008北京奧運會時，為聽候（綦建虹）召喚，我推掉了1部戲與2個廣告。」後來他們還一起開了耀萊成龍國際影城。綦建虹也在成龍身上投資了幾部電影，成績平平，最後在他的女兒綦美合的建議下，把目標轉向正在韓國男團當練習生的吳亦凡。當時大陸正興起追星熱潮，從韓國男團返回大陸發展的鹿晗正紅得發紫，讓綦建虹對於投資吳亦凡更有信心。

綦建虹的耀萊影城最多時候在大陸有30多家，當年成龍還自稱要隨時聽候綦建虹的召喚，他們還合作開了「耀萊成龍國際影城」。（圖／微博)

吳亦凡2014年到北京後，在綦建虹的人脈與財力助推下，結識了馮小剛、張國立、李冰冰等重要影劇界人物，不久就拿到數部電影的演出機會，憑著臉蛋和口才在娛樂圈打響名聲，他的演出獲得過中國電影金鶴獎的最佳男主角，甚至還參與了美國好萊塢電影的攝製。2017年4月，《富比士》雜誌發佈年度30歲以下傑出人物青年領袖榜，吳亦凡也名列其中。

綦建虹在其女兒的建議下決定投資吳亦凡（左1），並利用其影視圈的人脈拉台吳亦凡。圖為成龍（中）與李冰冰（左2）、馮小剛（右1)。（圖／網路）

綦建虹在影視業快速發展，資金主要來自於富豪圈的投入以及股票上市，他還進行高槓桿的資本操作，將股權質押給廈門信託，拿著數十億人民幣到處開影城、投資電影拍攝，同時在樓市呼風喚雨。但是到了2018年發生范冰冰「陰陽合同」風波，牽連了整個大陸影視界，娛樂業因而進入寒冬，綦建虹的文投控股股價連續暴跌，因擔保不足被追繳，最後因為股價跌掉75%而終於支撐不住，被銀行列為失信客戶，名下財產遭大量查封拍賣。

目前還在為債務問題焦頭爛額的「京圈大佬」已然自顧不暇，吳亦凡再次鬧出醜聞，他也無力伸出援手。其他曾圍繞在綦建虹周圍的北京娛樂圈大咖們，也因為陰陽合同風波的後續影響而受傷慘重，正在逐漸恢復當中，誰都沒功夫來管這件狗皮倒灶的性醜聞。何況案件可能還牽涉到毒品問題，連中央部門都出手了，顯然已是板上釘釘，那就更沒有人敢碰了。

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