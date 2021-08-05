北市60歲柯姓男子，日前晚上7時許返回住處，看到55歲楊姓清潔人員正在打掃公共區域，柯男不爽嗆對方「這麼晚還沒掃完，會吵到我」，引發雙方發生口角，柯男竟掏出摺疊刀狂砍楊男。警方到場將柯男制伏逮捕，發現兩人都未戴口罩，一併移請衛生局開罰。

警方調查，當日房東請楊男打掃公共區域，柯男從外面喝完酒回來，嫌楊男太晚還在打掃，楊男也不甘示弱回嘴「下次會早點掃完」。

不料，柯男聽了大怒，狂罵楊男三字經，雙方爆發口角衝突，兩人一路吵到一樓大門口，並大打出手，混亂中，柯男掏出身上的折疊刀朝楊男狂砍，鄰居見狀立即報警處理。

警方到場將柯男壓制，發現楊男脖子遭砍、手部有擦挫傷，經送醫治療後幸無大礙，柯男的酒測值則達0.76。

因楊男堅持對柯提出傷害告訴，警方訊後依傷害罪嫌將柯男移送法辦，且兩人均未戴口罩，也將一起受罰。

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