今天（5日）清晨5時50分，在宜蘭縣政府東方70.1公里發生芮氏規模6.1有感地震，深度16.7公里，宜蘭縣最大震度是宜蘭市、南澳4級，宜蘭縣消防局表示，消防局119報案電話，截至目前均未接獲任何災情通報。

雖然地震未傳出災情，但民眾在地震發生當下，收到「國家級警報」的警示，這起地震也讓不少民眾驚醒，在宜蘭市一家連鎖超市值早班的店員，直言地震讓他相當有感，所幸架上商品並未因地震而震落。