6.1地震宜蘭縣未傳災情 超市店員驚「相當有感」 07:302021/08/05 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府東方70.1公里發生芮氏規模6.1有感地震，宜蘭縣目前並未有災情傳出，圖為地震發生後，宜蘭市一家24小時的超市店內狀況。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（5日）清晨5時50分，在宜蘭縣政府東方70.1公里發生芮氏規模6.1有感地震，深度16.7公里，宜蘭縣最大震度是宜蘭市、南澳4級，宜蘭縣消防局表示，消防局119報案電話，截至目前均未接獲任何災情通報。 雖然地震未傳出災情，但民眾在地震發生當下，收到「國家級警報」的警示，這起地震也讓不少民眾驚醒，在宜蘭市一家連鎖超市值早班的店員，直言地震讓他相當有感，所幸架上商品並未因地震而震落。 內用首日 101爆1員確診 新北近半店家觀望 蘋果擴大紅色供應鏈… 市場：影響有 但不大 #地震 #6.1 #有感地震 #宜蘭縣 #未傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南首棟申請自辦危老公寓補強完工 獲398萬元補助 12:012021/08/04 生活 《日股》疫情加劇堪憂 日股上攻乏力 16:502021/08/04 財經 邪惡政權 未蓋棺已論定 04:102021/08/05 時論廣場 鸚鵡太萌 動保員亂開死亡證明想A走 04:102021/08/05 社會新聞 時論廣場》邪惡政權 未蓋棺已論定（楊志良） 19:582021/08/04 時論廣場 英國研究 未施打疫苗感染率是施打疫苗人士的3倍 22:202021/08/04 國際 《經濟》振績有感 518熊班：8成3服務業盼再發振興券 10:532021/08/04 財經 再現近30年影視風華 光復新村新設影視解說牌 14:372021/08/04 生活 永慶加盟三品牌 上半年業績增3成 04:102021/08/05 地方新聞 涵洞疑瓦斯漏氣5工人昏迷 中市府：勒令停工 13:352021/08/04 社會 蘇友謙攜手連靜雯捐快篩試劑 因好友確診有感「能活著真好」 16:542021/08/04 娛樂 生活熱門新聞 盧碧暴風圈進入台灣海峽 接近台灣再增強 致災暴雨時間曝 - 生活 變種病毒侵襲全球 印度神童預言下個月危險了 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 5點50分、56分地牛狂搖 宜蘭震度4級「國家級警報」大響 - 生活 第五輪疫苗沒7、8年級 男嘆「被放棄」指揮中心曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。