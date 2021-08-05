美國國務院今天宣布，已核准販售台灣40門M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲等項目，總金額約7億5000萬美元，軍售案已通知美國國會。這是總統拜登上任以來，首次對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）今天發布新聞稿表示，國務院已經批准一項對台軍售，將售台灣40門M109A6 自走砲、20輛M992A2系列野戰砲兵彈藥補給車、一套先進野戰砲兵戰術數據系統（AFATDS）等，總額約7億5000萬美元（約新台幣210億元）。

美國國務院已經將這項軍售正式知會國會，這是總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來第一次對台軍售。

DSCA強調，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿指出，M109A6自走砲將有助台灣砲兵部隊現代化，並強化台灣因應當前與未來區域威脅能力。此外，這也有助台灣軍事能力升級，同時進一步增強與美國及其他盟友的軍事互操作性。（編輯：陳正健）1100805