台灣今早5時50分和5時56分發生規模6.1和5.2的地震，加上小區域的地震，短短6分鐘就出現4起地震，其中第一起地震的搖晃時間長且全台有感，而大胃王路路LuLu也PO出地震搖晃的影片，只見她家的門簾瘋狂搖晃，不少網友清晨也被這波地震驚醒，其中一名粉絲更留言表示「住在14樓都快瘋了」。

大胃王路路LuLu今早在臉書分享影片表示，我還以為是我跑跳太大力，沒想到是突然地震了。從影片中的畫面可見，路路家中的門簾搖晃不停，且擺動的幅度很大，讓她也忍不住緊張驚呼「大地震，還在晃，搖好久喔！」

貼文引起網友熱烈討論，「沒錯，直接晃醒」、「直接被震醒」、「真的搖蠻大的，超級有感覺」、「住在二樓也超明顯」、「住14樓都快瘋了」、「台中五樓超有感」、「直接從睡夢中被搖醒」、「好可怕」。

台灣東部海域今早05時50分發生規模6.1地震，深度16.7公里，各地區最大震度：宜蘭縣4級、新北市3級、花蓮縣3級、台北市3級、基隆市3級、桃園市3級、新竹縣3級、南投縣3級、苗栗縣3級、台中縣3級、雲林縣3級、新竹市2級、彰化縣2級、嘉義縣2級、嘉義市2級、台東縣2級、澎湖縣2級、高雄市2級、台南市1級、屏東縣1級、金門縣1級。

緊接著在5時56分左右，台灣東部海域再度發生地震，此次的芮氏規模為5.2，深度16.2公里，各地區最大震度：宜蘭縣3級、新北市2級、花蓮縣2級、南投縣2級、苗栗縣2級、台北市1級、新竹縣1級、台中市1級、新竹市1級、彰化縣1級。