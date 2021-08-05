何牧珉考進國家安全局後遭退訓，他上網揭露國安局軍官職稱及化名，檢方將何男拘提，依違反國家情報工作法聲請羈押禁見，台北地方法院5日凌晨裁定，何牧珉8萬元交保，並限制住居。

根據了解，何男在2017年考上情報人員，到國安局受訓後卻被退訓，2019年他在PTT八卦板等網站，寫文章國安考試及訓練，但內容揭露國安局軍官全名、化名及職稱，檢調認為他涉嫌違反國家情報工作法，搜索後聲押。

檢調調查，39歲的何男，是台大化工系畢業，2018年考上國安局受訓，僅半年就被退訓，他提訴願、行政訴訟遭駁回，2019年開始以暱稱「瘋狂飢渴男的就好」，在PTT國考版po心得文，標題「國安訓練 考試史上最黑暗」，告訴要準備要到國安局受訓的學弟妹，「不要接受家庭訪問，那只是在查看你有沒有背景，好不好欺負」，「受傷、身體不舒服不用請假，你在營就不算是曠課」，「訓練一天就是8小時，多加的都算是違法」等10大建議。

但何男po文中還全文照登自己因不服遭退訓，提出的訴願聲請和補充理由書，裡面洋洋灑灑寫到多名曾接觸過的訓練長官及同學姓名、化名、官階、職掌，涉嫌違反 《國家情報工作法》，因此遭檢調搜索約談。