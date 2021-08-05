東京奧運在美國NBC電視網收視慘敗，他們砸下數十億美元購買轉播權，開幕式只獲得1690萬人收視，創下奧運近33年來新低，在法國地區比起倫敦奧運下跌了74%之譜。外媒《路透》諷刺說：「電視轉播業者這次無法從收視戶數量贏得任何金牌了。」

首當其衝是時差的問題，33年前在歐美收視崩盤的就是1988年漢城奧運（韓國首爾），除非是非常精彩刺激的比賽，才能吸引人們從被窩裡爬起來收看。2012年倫敦奧運開幕式在美國有4070萬收視者，2016年里約奧運跌到2650萬人，東京奧運再跌至1690萬人（正式開賽後只剩1570萬人）。

巨大的收視損失只能從日本本土、澳洲等地的收視稍微填補。日本為此把一些游泳決賽搬到早上以適應美國收視戶（美東、日本時差13個小時），引來選手抱怨。

從歐洲的收視看來又不像是時差問題，日本晚間開幕相當於英國中午時間，但是英國轉播的BBC收視相較於2008年北京奧運開幕式重挫了61%。德國收視情況更慘，比北京奧運開幕下跌了73%。

其次是一個未來大家都會碰到的問題，就是收視平台增加，其他業者在行動裝置上搶食電視市場。然而這些行動串流平台往往有賽程紊亂的問題，而且沒有買下全部的比賽，收視者不容易找到、甚至看不到自己想看的比賽。

好消息是新增的項目滑板、衝浪成功拉抬一些收視率，或許國際奧會在下屆巴黎奧運新增的霹靂舞是個好主意。