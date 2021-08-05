民眾黨發言人楊寶楨。(取自楊寶楨臉書)

國內經濟因疫情受重創，傳出中央擬發5倍券振興消費，外界高度關注，多數民眾也表達「要現金、不要券」的心聲。民眾黨發言人楊寶楨昨(4日)在臉書分享一段影片，提到每當蔡政府說要發放n倍券的時候，就忍不住再欣賞一下影片，「看看民進黨是如何跨時空打臉自己的」。

楊寶楨提到，總統蔡英文在2008年對當時馬政府推出的消費券曾說，「這個消費券有點像政府跟媒體炒作出來的興奮感，如果大家覺得像煙火一樣，快樂一陣子也可以，但是是蠻貴的，那在使用這個消費券，大家都花完以後，對經濟的貢獻在哪裡？」而副總統賴清德當年為立委，他表示，「民眾拿到現金的時候，他才有辦法做其他的應用，好比學費，政府應該要從善如流。」

楊寶楨質疑，如今蔡英文和賴清德當上總統和副總統之後，就忘記在野時期為人民爭取現金的初衷？而且先前3倍券對台灣經濟成長貢獻僅0.09％，光印刷等行政費用就花掉23億元，如今還堅持要再發5倍券。

最後，楊寶楨指出，「民進黨到底有什麼難言之隱，為何就是鐵了心不願直接發現金，給民眾最直接的幫助呢？別再跟我們說時空背景不同，不要一味敷衍，請有點新意。」