鮮活-KY(1256)7月合併營收5.85億元，創單月歷史新高表現，較去年同期增加48.57％，前7月合併營收28.96億元，年增率達73.58％。

鮮活表示，去年雖遇上新冠肺炎疫情干擾，公司仍持續強化研發能量，得以在中國經濟復甦後，憑藉少量多樣的產品競爭優勢，迎來良好的營收成長表現並與客戶形成緊密的合作夥伴關係，加上公司提前佈局新產能規劃，帶動昆山、廣東與天津三座廠產能得充分利用，以爭取更多新客戶。

鮮活說，2020年大陸新式手搖茶飲市場總規模首度突破人民幣1000億元，已是全球第一大市場，手搖茶在中國整體餐飲行業中的成長性更是名列前矛，產業前景持續看好。鮮活致力於研發符合健康的新式茶飲原料，包含果汁、果粒、糖漿與口感顆粒等品項，產品多受到消費者歡迎，並符合大型連鎖餐飲系統對原料品質滿意度的要求，加上目前鮮活在昆山、廣東與天津三座廠總產能每年可達13萬噸，亦形成供貨保證，得以保持銷售市場持續拓展。

展望今年，中國大陸在全球第一大手搖茶飲市場基礎下，已開始追求質量化發展，鮮活將積極提高與市場及客戶的黏著度，並深化市場滲透率，達到經濟規模效益的極大化，以持續營運穩定發展動能。