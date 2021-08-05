POS廠飛捷(6206)受惠訂單需求回溫，雖面臨缺料影響出貨進度干擾，2021年第二季獲利自谷底顯著反彈，稅後淨利1.5億元、每股盈餘（EPS）1.05元，回升至近3季高點。展望後市，公司致力降低缺料影響，預期第三季營運可望持續回升，續拚今年營運優於去年。

飛捷第二季合併營收11.73億元，季增達28.29％、年增達23.58％。毛利率33.46％，優於首季32.99％、低於去年同期35.18％。營益率15.54％，優於首季11.59％及去年同期15.49％，均回升至近3季高點。

在營收規模回升、本業獲利提升下，飛捷第二季雖因匯損加劇導致業外轉為小幅虧損，歸屬母公司稅後淨利1.5億元，仍季增達74.65％、年增達36.46％，每股盈餘1.05元，自首季谷底顯著反彈、回升至近3季高點。

惟因首季營運疲弱，飛捷上半年合併營收20.88億元、年減5.29％，為近8年低點。毛利率33.25％、營益率13.81％，分創近3年及歷史新低。加上業外收益年減68％，使歸屬母公司稅後淨利2.37億元、年減24.82％，每股盈餘1.66元，分創近13年、近20年低點。

飛捷今年以來各地區訂單需求明顯轉強，但零組件缺料影響生產出貨進度，第二季取得料件僅能滿足5成訂單需求，壓抑營運復甦動能。不過，營收規模回升配合調漲報價反應成本、費用控管得宜，使毛利率仍持續回升，帶動獲利表現反彈幅度優於法人預期。

展望後市，飛捷各地區訂單需求良好，持續致力加強供貨彈性、降低因缺料導致在手訂單出貨遞延狀況。董事長林大成預期，第三季營運可望優於第二季，第四季訂單需求看來不弱，認為今年營運應不會比去年差，缺料仍為主要影響變數，將持續致力降低影響程度。