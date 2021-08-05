IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2021年7月自結合併營收48.81億元，月增達14.96％、年增達44.51％，連2月改寫新高。累計前7月合併營收282.22億元、年增達38.35％，續創同期新高。公司看好下半年旺季表現，續拚營運逐季成長。

南電副總暨發言人呂連瑞表示，上半年營運在諸多挑戰下仍持穩向上，以原幣別計價營收已連6季成長。目前預期載板將持續供不應求至2023年，公司將透過去瓶頸及擴產同步並進，續朝今年營收及獲利逐季成長目標努力，以繳出連8季成長為最終挑戰目標。

南電董事長吳嘉昭表示，今年營運聚焦7面向，包括培育優秀研發及製程技術人才，持續推動智慧生產、優化製程條件，提升產線良率及效率，提升高值化及尖端產品比重，以及透過去瓶頸及擴建增加載板產能，以因應客戶需求。

南電預期下半年兩岸高階IC載板產線皆可維持滿載，各廠持續透過製程優化及去瓶頸擴增載板產能。呂連瑞指出，ABF載板產能今年估增20％、至2023年估較2020年增加40％。載板及PCB營收貢獻比重目前接近80％：20％，後續載板貢獻可望突破80％。

美系外資出具報告，看好南電營運將受惠ABF載板長期需求增加趨勢及更好的定價環境，推升毛利率表現，將2021～2023年毛利率預期預期分別調升2.8、1.8、1.1個百分點，獲利預期分別調升6％、4％、3％，維持「買進」評等、目標價自515元調升至555元。