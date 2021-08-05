據實價揭露，大安區指標豪宅「One Park Taipei信義聯勤」睽違半年終於在今年出現第一筆交易，6月成交11樓，總價3.6億元、每坪239.9萬元，共165.07坪，買家是住台北市的林女士，無貸款買進。另外，大直豪宅「西華富邦」，6月成交31樓戶，總價3億190萬元、每坪205萬元，共177.27坪，買家是新北人林姓女士，她原本也持有大直的名宅，對大直可說是情有獨鍾。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei信義聯勤」戶戶總價3億起跳，揭露至今21筆有12筆是無貸款，且多半集中在2019年後現金卡位，近三年無貸款交易佔七成，堪稱吸鈔率最高的豪宅，其他包括聯合大於、聯合大哲，以及琢白、和平大苑和西華富邦，無貸款交易也頗多，顯示指標性豪宅的對富豪的吸引力。

這次最新成交的「One Park Taipei信義聯勤」11樓，買家可說是精打細算，比起兩年前同樓層鄰居以每坪250.75萬元購入，這次的買家239.9萬元買進，單坪便宜11萬元，可說是買得相當划算，雖然去年底開始央行祭出信用管制，限縮豪宅的貸款成數，但是對頂端豪客來說，直接現金購買不須貸款，政策影響也不大。

而「西華富邦」是大直水岸指標豪宅，不乏政商名流入住，張旭嵐指出，這筆「西華富邦」31樓戶，單價205萬元，站穩高樓層的200萬俱樂部行情，不過對照上下樓層鄰居的交易紀錄，近年成交價落在210~258萬元左右，這次買家單坪至少也便宜了5萬元，買方除了偏愛該豪宅的環境及代表性之外，也趁國內5、6月疫情爆發時，多數人不敢出門看房之際，大膽看屋進場，再加上已對此豪宅有不少資訊掌握度，在不用頻繁進出社區看屋之下，更有談價籌碼。