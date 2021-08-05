國防部今（5）日表示，美國政府於美東時間8月4日就「M109A6自走砲」7.5億美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。本次美方同意軍售品項，有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的