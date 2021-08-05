「M109A6自走砲」7.5億美元對台軍售案 1個月後正式生效 08:042021/08/05 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登政府首次軍售 宣布售台40門M109A6自走砲。（摘自美國陸軍官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（5）日表示，美國政府於美東時間8月4日就「M109A6自走砲」7.5億美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。 國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。本次美方同意軍售品項，有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力，建立我可恃防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的 拜登政府首次軍售 宣布售台40門M109A6自走砲 《國際產業》印度獨角獸新員報到 BharatPe身價漲3倍至28.5億美元 #國防部 #109 #A6 #自走砲 #5億美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美宣布售台自走砲 府：展現對我防衛能力高度重視 09:542021/08/05 政治 輝達買安謀卡關 超微連六漲 04:102021/08/05 全球財經 頭條揭密》成龍聽候其召喚的京圈大佬倒台 吳亦凡等不到金主救援 02:422021/08/05 政治 慧洋、正德7月營運旺 加碼造船 04:102021/08/05 財經要聞 《通信網路》台嘉碩2產品獲CE認證 進軍歐洲市場 09:282021/08/05 財經 糖協違法捐助數百萬資金 前董事長張有惠100萬交保 07:442021/08/05 社會 毒蟲大街蛇行民眾驚驚 警攔查驚見「手槍毒品放一旁」 09:562021/08/05 社會 《半導體》典範H1獲利衝近14年同期高 H2旺季續看俏 07:462021/08/05 財經 Delta變種肆虐 世衛抗疫急缺115億美元資金 13:342021/08/04 國際 法院裁准南港輪胎提出15.5億擔保金... 泰豐標售中壢廠土地 喊卡 04:102021/08/05 財經要聞 開第一槍 泰森食品強制員工打疫苗 04:102021/08/05 全球財經 政治熱門新聞 蔡政府5倍券該發現金嗎？最新民調竟一面倒 - 政治 陳時中嗆記者後 王世堅吐10字語出驚人 - 政治 2024總統大選 吳子嘉爆民進黨這人會中途殺出 - 政治 范雲重啟臉書留言出現這罕見一幕 網驚：她明年不用選了 - 政治 女記者問這句讓陳時中秒變臉 朱學恒曝真相：難怪惱羞成怒 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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