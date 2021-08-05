東京奧運羽球中華隊昨（4）日凱旋而歸，「麟洋配」王齊麟、李洋摘下羽球男雙金牌，戴資穎則勇奪奧運女單銀牌，刷新台灣羽球奧運歷史紀錄，總統府為彰顯政府對選手們的慶賀，特別下令空軍派遣4架幻象2000戰機起飛迎接伴飛。不過，民眾黨立委蔡壁如擔心，東奧的美好恐是回憶中的曇花一現；她並問，台灣還會有下一個林昀儒、戴資穎嗎？

台灣選手此次在東奧表現亮眼，昨日羽球隊帶著1金1銀的史上最佳成績返台，政府下令空軍派出4架幻象戰機，以總統級高規格禮遇伴飛回到桃園機場，過程並將施放熱焰彈慶祝。蔡壁如今日在臉書表示，「的確很帥！但我想說的是，不是只有拿牌才是英雄。」

奧運英雄回家，空軍派出幻象戰機升空伴飛，表達國家對這次奧運代表團的敬意。（軍聞社提供）

此次在東奧讓人大為驚豔的有很多運動明星，蔡壁如說，這讓更多人看見了台灣，但在奧運接近尾聲的時候，或許更多人會問，台灣還有下一個林昀儒嗎？還有下一個戴資穎嗎？

蔡壁如指出，政府告訴我們，針對這些選手政府兩年來實施了「黃金計畫」，所以才有這次東奧的輝煌成績，但她也想問，「黃金計畫」能不能這些問題？如果戴資穎、莊智淵退休了，我們有沒有選手能接替？下一位桌球好手在哪裡？因此蔡壁如認為，「黃金計畫」只針對有奪牌希望的選手重點協助，但如果要台灣的競技體育繼續發光發熱，「黃金計畫」顯然不是答案。

「厚植競技體育的實力來自厚植參與的選手群開始，厚植參與選手群從厚植全民運動參與開始。」蔡壁如呼籲政府，除了黃金計畫外，要提出厚植全民運動參與的有效計畫，也要提出厚植參與競技體育選手的計畫，且要能在財稅法規上鬆綁對競技體育選手與單位的贊助，讓更多企業能夠直接有效的贊助更多選手與訓練計畫；而這些說起來很遠大，但如果不去切實執行，東奧的美好只會是回憶中的曇花一現。