前（3）日凌晨2時許，彰化縣田中鎮一名50歲婦人下班回到住家大樓時，搭乘的電梯突然故障，瞬間停止，嚇得她以為農曆7月將至，自己半夜撞鬼，於是在電梯裡狂呼「救命！」猛力拍打電梯門，睡夢中的鄰居紛紛被吵醒，聽聞呼救聲也趕緊打電話報警，所幸到了凌晨3時25分許，婦人成功脫困，而且毫髮無傷。

根據田中分局田中派出所指出，警員葉璨慨、林琨閔本月3日凌晨接獲110通報，報案人指出某住家大樓電梯故障，有人受困其中高喊救命，因此趕緊派員前往搶救。

警方抵達現場，發現電梯裡的婦人情緒激動，不斷尖叫喊著「救命啊！誰來救我！」於是他們先安撫其情緒，並通知消防人員將電梯門打開、把人救出，凌晨3時25分許終於結束這場電梯驚魂。

婦人脫困後，驚魂未定的向警方表示，由於當時夜深人靜，以前不曾遇過電梯故障的情形，加上農曆7月將屆，鬼片情節跟靈異事件常常跟電梯故障有關，所以她真的以為撞鬼了，只好不停用力敲打電梯門呼救，甚至有一度，婦人心想乾脆自己從上方的電梯逃生口爬出好了。

好在警方即時到場，婦人情緒稍稍平復了下來，可起初看到電梯門有動靜時，她還是有點害怕，不過仔細一看是警察跟消防人員的制服，婦人就知道自己得救了，門一開，立馬拿起隨身物品衝出電梯，頻頻感謝員警與消防隊的幫忙。