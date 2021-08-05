汽車零組件廠商陸續公布第2季財報，雖然受晶片缺貨及航運運輸吃緊影響，但車市及全球經濟仍走在復甦軌道上，加上去年同期正逢疫情高峰，基期較低，今年第2季汽車零組件廠都繳出不錯成績，劍麟(2228)、橙的(4554)及興櫃的巧新(1563)上半年財報，都比去年同期由虧轉盈。

劍麟第2季合併營收為8.83億元，受惠於汽車事業部營運穩健成長的貢獻，年增73％，惟因車用晶片短缺及航海運缺櫃影響部分訂單遞延出貨情形，且新台幣匯率升值、運費成本上揚等因素干擾，營業淨利為0.29億元，而有盈轉所得稅利益0.56億元挹注，稅後淨利為 1.04億元，每股盈餘1.37元。累計上半年合併營收18.71億元，營業淨利為0.98億元，稅後淨利為1.69億元，每股盈餘2.22元，優於去年同期虧損0.12億元。

橙的第2季合併營收1.04億元，年增36.99％，主要大陸OEM客戶包括北汽福田、鄭州宇通維持拉貨力道，另外，歐美AM市場出貨暢旺，營業淨利0.12億元，本期淨利0.07億元，每股盈餘0.31元，較去年同期由負轉正。累計上半年合併營收1.91億元，營業淨利為0.16億元，本期淨利835萬元，每股盈餘0.39元，亦呈現轉虧為盈。

在歐美地區逐步解封，整體新車銷售市場及AM市場保持火熱，為因應歐洲冬季胎更換帶來的旺季，以及鄭州宇通、北汽福田等客戶對TPMS系統的需求，目前橙的積極向供應商調配晶片供應，提升出貨動能。

巧新上半年合併營收37.88億元，年增60.85％，受惠於疫苗施打進度穩定，全球疫情逐漸趨緩，加上各國振興經濟政策陸續出台，刺激超跑、豪華汽車品牌新車銷售市場持續回溫。上半年營業淨利2.67億元，稅後淨利1.14億元，每股盈餘0.58元，同樣轉虧轉盈。