長榮航(2618)公布第2季財報，由於貨運持續成長，本業轉正，營業利益8.01億元，歸屬母公司淨利1.44億元，每股盈餘0.03元。此外，董事會也通過子公司長榮航太科技釋股規畫，預計以每股62元，釋出8400萬股。

長榮航第2季營收241.63億元，年成長25％；合併本期淨利為0.97億元，歸屬母公司淨利1.44億元，每股盈餘0.03元。第2季客運營收20.68億元，年增35.7％；貨運營收193.3億元，年增34.8％。

今年上半年營收438.42億元，年減11％；合併本期淨損為21.02億元，歸屬母公司淨損20.53億元，每股虧損0.41元。

上半年客運營收37.39億元，年減81.5％，主要上半年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，各國仍持續實施邊境管制 及檢疫隔離措施，全球客運航班縮減，相較去年同期疫情爆發前，春節期間客收表現亮眼，今年各航線營收均下滑，客運運量減少90.9％。

上半年貨運營收345.19億元，年增66.6％，受疫情持續影響，電商及居家辦公等貨物運送需求暢旺，貨運單月營收屢創新高。貨運運能年增23％，承載率達95％，貨運運量年增41.5％，市場包機需求推升運價上揚，貨運單位收益年增17.7％。

長榮航在今年股東會通過子公司航太申請股票上市及釋股案，董事會決議提撥航太股份8,400萬股辦理釋股，股東認購價格為每股62元，認股基準日訂在9月15日。