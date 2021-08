「A.R.M.Y.!」一聽到這聲呼喚,許多迷妹迷弟放聲尖叫。是啊!韓國超人氣偶像團體防彈少年團(英文簡稱 BTS)!「The ONE and the ONLY worldwide hit boy band from Korea.」BTS是由七個多才多藝的男孩組成的韓國男子團體,吸引了全球數千萬粉絲。他們受歡迎的程度無法估計,除了音樂才華、帥氣外表、魅力舞蹈、多元曲風之外,還有什麼因素讓他們走出韓國,狂圈全球粉絲呢?

BTS的隊長本名金南俊,藝名RM(Rap Monster),他不僅是隊長,英語也很流利,常擔當團體到海外宣傳時主要回答問題的人,更曾在 2018年和團員一起出席第73屆聯合國大會,並用英語發表演講。去(2020)年受到COVID-19的影響,BTS取消全球巡演,在這段工作空窗期,他發佈了一張TOEIC Listening and Reading Test考題的照片,說自己重新準備多益測驗,表示「十年沒有考多益了,是作為一項興趣。」而且得到了915分的好成績。

RM分享,自己從小對英文很有興趣,靠著美國經典喜劇影集《六人行》自學,在國二時就獲得多益850分的成績。他表示自己會先看韓文字幕,然後換為英文字幕,再後來直接轉換為無字幕模式。這樣的學習就能學好英文了嗎?我們來看看RM學習背後的哲學:

跟著 RM 學英語心法

●心態(mindset)

將自己對英語學習的心態設定為有興趣、積極。當對一樣事物有了興趣,就會有動力去主動接觸、學習、研究,也會在過程中得到樂趣。反之,若心態一開始就消極,會造成學習動力低落,學習成效差,也就越來越沒有成就感。

●有效的學習方法(effective learning strategy)

學得久不如學得巧,一定也有很多人看過影集《六人行》,但為何不像RM能從中增進英文能力呢?RM利用字幕的轉換,讓自己先看一遍韓文字幕瞭解劇情及對話內容,然後看英文字幕,熟悉確切英文用字,再將字幕拿掉,去習慣語速、連音、語調、發音,也搭配演員動作表情,得知語調的抑揚頓挫在不同情境下代表的意義。結合了興趣和學習,事半功倍。

●多元接觸(exposure)

不滿足於一本教科書。英文是個語言,很全面地在生活的各個層面存在著。所以多聽音樂、多看電影、多聽廣播節目、多看課外書、多看不同領域的雜誌、文章,從不同領域接觸英文,才能讓生活與英文相互融合。RM是個會自己寫rap歌詞的rapper,成長過程中聽了許多饒舌歌曲,才能創作朗朗上口又寓意深遠的歌詞。

●確認學習目標的工具(goal setting)

設下學習目標,制訂計畫一步步達成。RM用多益考試來作為檢視自己英文進步的工具,且聽力幾乎滿分,但閱讀不行。他從測驗成績中得知自己擅長及不擅長的部分,並利用測驗結果再設定接下來要努力的方向。

看了BTS隊長RM的英文學習決心,是否也讓你燃起熊熊熱情了呢?就趁此時機來學習幾個粉絲必知的英文單字,為跨國買周邊的時候做好準備吧:

跨國買周邊 單字先記牢

1. Official merchandise 官方周邊商品

official表示官方,merchandise則是商品,official merchandise就是官方出的周邊商品。但在粉絲圈中,常用merch這個比較簡短且非正式的說法。merchandise代表的是「所有商品」的集合名詞,屬於不可數名詞。

Come and shop for the official merch from your favorite artists.

(快來買你最喜愛藝人們的官方商品。)

2. Light stick 手燈

身為粉絲一定會購買的就是手燈,在演唱會(concert)中跟所有觀眾一起搖著手燈一起唱,特別有感覺吶!light表示燈,stick本來是棍子,延伸為棍狀物、條狀物的意思。

BTS will release a new version of official light stick next year.

(BTS 明年會發行新版本的官方手燈。)

3. Film viewer device kit 幻燈片觀看組

device的意思是設備,而kit是一套(工具)的意思,kit是日常生活中很常用到的字,常見搭配字如:a first-aid kit急救箱(內含許多急救用品)、a makeup kit化妝箱(內含許多化妝用品)。

In a film viewer device kit there are a viewer many pictures and a poster of BTS.

(在幻燈片觀看組中,有一個觀看器、很多BTS的照片和一張BTS的海報。)

4. Muffler 厚圍巾

muffler就是a thick scarf,thick是厚的意思,scarf是圍巾。身為粉絲常在寒風中等待偶像出現,這時一定要有條官方圍巾,暖身又暖心啊。

The latest BTS official muffler is a must-buy.

(最新的BTS官方厚圍巾是個必買商品。)

*註:A.R.M.Y. 是BTS的粉絲暱稱。

文/張秀帆