「A.R.M.Y.!」一聽到這聲呼喚，許多迷妹迷弟放聲尖叫。是啊！韓國超人氣偶像團體防彈少年團（英文簡稱 BTS）！「The ONE and the ONLY worldwide hit boy band from Korea.」BTS是由七個多才多藝的男孩組成的韓國男子團體，吸引了全球數千萬粉絲。他們受歡迎的程度無法估計，除了音樂才華、帥氣外表、魅力舞蹈、多元曲風之外，還有什麼因素讓他們走出韓國，狂圈全球粉絲呢？

BTS的隊長本名金南俊，藝名RM（Rap Monster），他不僅是隊長，英語也很流利，常擔當團體到海外宣傳時主要回答問題的人，更曾在 2018年和團員一起出席第73屆聯合國大會，並用英語發表演講。去（2020）年受到COVID-19的影響，BTS取消全球巡演，在這段工作空窗期，他發佈了一張TOEIC Listening and Reading Test考題的照片，說自己重新準備多益測驗，表示「十年沒有考多益了，是作為一項興趣。」而且得到了915分的好成績。

RM分享，自己從小對英文很有興趣，靠著美國經典喜劇影集《六人行》自學，在國二時就獲得多益850分的成績。他表示自己會先看韓文字幕，然後換為英文字幕，再後來直接轉換為無字幕模式。這樣的學習就能學好英文了嗎？我們來看看RM學習背後的哲學：

跟著 RM 學英語心法

●心態（mindset）

將自己對英語學習的心態設定為有興趣、積極。當對一樣事物有了興趣，就會有動力去主動接觸、學習、研究，也會在過程中得到樂趣。反之，若心態一開始就消極，會造成學習動力低落，學習成效差，也就越來越沒有成就感。

●有效的學習方法（effective learning strategy）

學得久不如學得巧，一定也有很多人看過影集《六人行》，但為何不像RM能從中增進英文能力呢？RM利用字幕的轉換，讓自己先看一遍韓文字幕瞭解劇情及對話內容，然後看英文字幕，熟悉確切英文用字，再將字幕拿掉，去習慣語速、連音、語調、發音，也搭配演員動作表情，得知語調的抑揚頓挫在不同情境下代表的意義。結合了興趣和學習，事半功倍。

●多元接觸（exposure）

不滿足於一本教科書。英文是個語言，很全面地在生活的各個層面存在著。所以多聽音樂、多看電影、多聽廣播節目、多看課外書、多看不同領域的雜誌、文章，從不同領域接觸英文，才能讓生活與英文相互融合。RM是個會自己寫rap歌詞的rapper，成長過程中聽了許多饒舌歌曲，才能創作朗朗上口又寓意深遠的歌詞。

●確認學習目標的工具（goal setting）

設下學習目標，制訂計畫一步步達成。RM用多益考試來作為檢視自己英文進步的工具，且聽力幾乎滿分，但閱讀不行。他從測驗成績中得知自己擅長及不擅長的部分，並利用測驗結果再設定接下來要努力的方向。

看了BTS隊長RM的英文學習決心，是否也讓你燃起熊熊熱情了呢？就趁此時機來學習幾個粉絲必知的英文單字，為跨國買周邊的時候做好準備吧：

跨國買周邊 單字先記牢

1. Official merchandise 官方周邊商品

official表示官方，merchandise則是商品，official merchandise就是官方出的周邊商品。但在粉絲圈中，常用merch這個比較簡短且非正式的說法。merchandise代表的是「所有商品」的集合名詞，屬於不可數名詞。

Come and shop for the official merch from your favorite artists.

（快來買你最喜愛藝人們的官方商品。）

2. Light stick 手燈

身為粉絲一定會購買的就是手燈，在演唱會（concert）中跟所有觀眾一起搖著手燈一起唱，特別有感覺吶！light表示燈，stick本來是棍子，延伸為棍狀物、條狀物的意思。

BTS will release a new version of official light stick next year.

（BTS 明年會發行新版本的官方手燈。）

3. Film viewer device kit 幻燈片觀看組

device的意思是設備，而kit是一套（工具）的意思，kit是日常生活中很常用到的字，常見搭配字如：a first-aid kit急救箱（內含許多急救用品）、a makeup kit化妝箱（內含許多化妝用品）。

In a film viewer device kit there are a viewer many pictures and a poster of BTS.

（在幻燈片觀看組中，有一個觀看器、很多BTS的照片和一張BTS的海報。）

4. Muffler 厚圍巾

muffler就是a thick scarf，thick是厚的意思，scarf是圍巾。身為粉絲常在寒風中等待偶像出現，這時一定要有條官方圍巾，暖身又暖心啊。

The latest BTS official muffler is a must-buy.

（最新的BTS官方厚圍巾是個必買商品。）

*註：A.R.M.Y. 是BTS的粉絲暱稱。

文／張秀帆