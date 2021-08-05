無黨籍立委高金素梅（左）與田徑教練謝俊漢（右）。（圖／取自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅（左）與田徑教練謝俊漢（右）。（圖／取自高金素梅臉書）

本屆東京奧運中華台北隊表現堪稱史上最佳，目前已獲得2金、4銀、5銅共計11面獎牌。無黨籍立委高金素梅指出，她10年前要求教育部成立「培育優秀原住民族學校運動人才計畫」，開始培育學校裡的優秀原住民族運動人才，自此開始逐步落實運動人才培訓政策。高金並刊出多張與在地教練及原住民小選手互動的照片，呼籲各界重視體育人幕後的貢獻。

高金素梅4日在臉書發文表示，本次台灣選手的奧運表現歷年最佳，她10年前教育部成立「培育優秀原住民族學校運動人才計畫」，自此開始培育學校裡的優秀原住民族運動人才，並開始逐步落實運動人才培訓政策。

無黨籍立委高金素梅刊出「培育優秀原住民族學校運動人才計畫」於本次東京奧運之成果。（圖／取自高金素梅臉書）

高金素梅強調，奧運選手奪牌新聞高居媒體熱度首位，但選手發光發熱的背後，都歷經艱辛的訓練、基層體育教練用心指導與培植選手的過程。她3日赴尖石國中和田徑教練謝俊漢交流，謝為了栽培來自後山部落的原住民孩子，每逢寒暑假便讓學生住進家裡，為國家訓練體育人才的用心執著令人欽佩。

無黨籍立委高金素梅刊出選手幕後訓練照。（圖／取自高金素梅臉書）

對此，高金素梅指出，在原鄉部落的學校裡，一直以來都有著和謝俊漢一樣用心執著的教練，這次因傷退賽的台東體操選手游朝偉的教練董恆毅、在屏東基層體育站訓練孩子踢足球的教練陳智偉，還有很多回到原鄉傳承棒球運動的選手和教練，她都稱呼他們為「熱血教練」，他們都是各項體育賽事選手奪牌背後的推手。