食藥署日前宣布高端疫苗4批約26.5萬劑完成封緘，不過由於批號有跳號引起質疑，衛福部長陳時中昨面對記者提問竟回「第一天問我不知道，第二天我說我忘了問」，還批發問的記者「態度不健康」，讓許多網友傻眼。羅智強辦公室主任楊植斗為此痛批，蹭奧運蹭到正事不做，連高端封緘了多少數量都答不出來，往臉上「貼金」的陳時中，蹭完奧運可以幹正事了嗎？

在昨（4日）的記者會上，有媒體提問：「高端到底送了幾批疫苗封緘檢驗？為什麼問了兩天，指揮中心都沒辦法給出相關數據呢？」陳時中卻反批記者：「這樣的問法不好啦！」「用這樣的態度我想不是健康的態度啦！」

對此，楊植斗也隨即在臉書發文表示，媒體提問，陳時中是在生什麼氣？高端疫苗即將開放施打，而唐鳳的預約系統爛到爆，民眾有誤填高端的可能，媒體關心疫苗，卻被陳時中嗆「態度不健康」，難道高端就最健康嗎？

楊植斗更批，民進黨蹭奧運，還派4架戰機伴飛，「蹭到天上去」；而陳時中也戴上羽球男雙金牌戰的經典圖像口罩，「往自己臉上貼金」。蹭奧運蹭到正事不做，連高端封緘了多少數量都答不出來，到底哪個腦子正常的人，會願意打高端。

多數網友也在其po文底下留言表示，「問甚麼都不知道！你還坐在那丟人現眼？報數據隨便路人甲都可以做」、「居心叵測，一事無成」、「沒有公開透明卻要民眾照單全收，除了把人民當白痴以外我想不出其他解釋了」、「這就是傲慢」。