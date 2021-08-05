臺灣銀行統籌主辦建新國際(8367)新臺幣18億元聯合授信案，完成聯貸簽約。建興國際6月稅後純益3.08億元，年增1611％，EPS2.66元，主要是公司持有的台航(2617)股票還有6千張，未實現金融評價利益約2.4億元，貢獻EPS約2.26元。

此次聯貸案資金用途為償還金融機構借款及充實中期營運週轉金，由臺灣銀行擔任統籌主辦銀行兼管理銀行，邀集彰化銀行、華南銀行、元大銀行及玉山銀行為共同主辦銀行，另有王道銀行及合作金庫合計7家金融機構共同參與。原目標籌募金額為新臺幣18億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購逾2倍達新臺幣37億元，最終以新臺幣18億元結案，充分顯示金融同業對建新國際之營運與獲利表現給予高度肯定。

建新國際為國內唯一整合式物流解決方案提供者，整合進出口報關、倉儲、運輸、散雜貨碼頭裝卸、內陸貨櫃集散站及航空貨物集散站等物流服務，為客戶提供全面之物流需求解決方案。該公司擁有台中港區唯一之內陸貨櫃集散站，提供中部科學工業園區唯一之專業倉儲物流中心。

建新國際藉由引進先進之密閉煤炭裝卸機具、室內煤炭倉儲服務與全程電腦中控室管理，裝卸過程以專用機具取代傳統作業，提升裝卸效率及工作者安全，提供客製化各項環保裝卸、倉儲服務，藉由科技不斷地優化公司營運及管理，成為領先提供物流一條龍服務的上市公司。。2020年第一季各業務比重：船舶裝卸業務約佔38%、運輸約佔14%、報關業務約佔13%、倉儲業務約佔35%。