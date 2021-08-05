小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。日經亞洲評論4日報導，此次蘋果新品中，紅色供應鏈所占比重大增，舜宇光學首度打入iPhone供應鏈，將為13系列提供後置鏡頭；立訊精密拿下3％的iPhone 13組裝訂單。儘管鴻海、光學雙雄大立光、玉晶光都表示，不方便對單一客戶表示意見，但是市場咸認為「影響有，但不大」。

【1】蘋果擴大紅色供應鏈 衝擊台、韓廠

蘋果iPhone 13進入生產階段，其最新供應鏈備受市場關注，日媒報導，蘋果在新機生產上更加倚重陸廠，其中，立訊精密拿下3％的組裝訂單，舜宇光學也首度打入供應鏈，對台廠威脅加劇。

【2】童子賢愛女現身 和碩股東會嬌點

童愛琳在2019年和碩董監改選時進入和碩董事會，和碩董事丁守中為了代表國民黨競選台北市長而請辭，童愛琳因而遞補丁守中留下的董事席次空缺，在董監改選時進入和碩董事會。

【3】散裝航運大多頭來了 日均租飆3萬美元

散裝船迎來大多頭，今年來在塞港缺船、中澳原物料大戰、大陸爆買穀物等三股力量推動下，運價指數BDI、中小型船平均日租金一路喊漲，7月雙創逾十年新高，BDI平均指數來到3188點、年增95％，各式船型平均日租金也全站上3萬美元大關，亦即每天每艘散裝船出航都可進帳3萬美元！

【4】意外落馬 新光人壽不服 「輸得不明不白」

信心滿滿卻意外落榜，新光人壽大喊不服！交通部鐵道局4日公告高鐵台中車站開發經營案，即外界稱為台中高鐵「超級娛樂購物城」BOT案，由與廣三SOGO同一負責人的第一大國際開發取得最優申請人資格，與新光三越百貨聯手的新光人壽則為次優申請人，新壽高層表示，希望了解決標的依據、公開相關評分結果。

【5】Delta變種病毒蔓延 美國就業市場遇逆風

近來Delta變種病毒在美國部份地區快速蔓延，恐延緩經濟活動，加上目前通膨水準偏高，導致美國經濟未來不排除出現停滯性通膨的風險，此一發展無疑也將增加美國聯準會（Fed）未來在緊縮貨幣政策時的決策操作難度。