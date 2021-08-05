新冠肺炎疫情蔓延全球，各國都努力打疫苗，但變種病毒來勢洶洶，多國仍再傳疫情。印度神童阿南德六月預言的時候，點名英國與以色列將出現疫情浪潮，同時也提到他不認為這波疫情大陸是絕對安全的，結果英國和以色列最早爆發Delta疫情，大陸也於7月20日南京機場出現破口，且在10天內蔓延到9個省份23個城巿。阿南德提醒，9月到11月是全球最糟的時期，疫情恐要等到2023年4月才會趨緩。

印度神童阿南德在日前發布的影片中提到，新冠肺炎疫苗問世以後，許多人對此寄予厚望，盼能透過疫苗解決疫情，但他並不認為疫苗是疫情的解方。他也以智利的狀況為例，當地的疫苗接種率超過60%，還是因為來勢洶洶的變種病毒，導致疫情嚴峻。

阿南德預言說，英國和以色列將在6月20日後出現一波可怕的疫情浪潮。此外，他也提及大陸的疫情，不認為大陸是「絕對安全的」。結果英國和以色列率先爆發Delta疫情，大陸自7月20日南京祿口機場首次檢測出9例陽性病例後，截至7月31日，已有超過270人被感染。除南京外，9個省份23城出現了相關病例。

阿南德透露，由於木星逆行回到土星，因此6月底之後會發生大事，而這對全世界來說都不是一件好事，會影響到全球的疫情、經濟與股市，而這樣的星象要等到9月21日以後才會離開。

阿南德指出，今年6月20日至11月21日期間，許多國家恐迎來另一波新冠疫情，特別是歐洲和英國、印度、美國和日本都要小心。這波疫情不會在一夜之間就大爆發，而是在6月20日起開始逐漸顯現出徵兆，然後到了7月火星和木星處於相對位置，全球動盪的情勢會短暫平穩，但9月到11月將會是最糟糕的時期。

阿南德也說，大概在今年11月左右，經濟與股市的部分會逐漸好轉，但新冠肺炎疫情的部分就不是這樣了，他預估至少要等到2023年4月以後才會逐漸好起來。