連日被追問高端疫苗批號問題，衛福部長陳時中昨（4）日在疫情記者會上動怒，反嗆記者「提問態度不健康」，引發熱議。對此，前立委孫大千怒批，「陳時中是在囂張什麼？難道真的把自己當成是神壇上的神了嗎？」

昨日在記者會上，有媒體針對高端疫苗有「跳號」的情形提出問題，陳時中卻動怒回應，「你第一天問，我回我不知道，第二天我忘了問…用這樣的態度，不是一個健康的態度。」

對此，孫大千今日在臉書表示，民進黨為了護航高端疫苗，降低EUA審查標準，甚至連會議過程也不敢仿照國際慣例全程公開，從事後公布的匿名會議記錄中，可以明白看到，在20位參與投票的委員中，只有3位是完全支持通過，他質疑，難道台灣人民就要當白老鼠嗎？

圖為高端疫苗封緘。（食藥署提供）

孫大千指出，正因衛福部一路走來遮遮掩掩、鬼鬼祟祟，連擴大量產的良率都不能說清楚講明白，媒體朋友身為社會的良心，當然必須為大眾的健康安全把關，不解陳時中為什麼要動怒動氣，難道是因為心虛了嗎？

關於批號不連續的問題，記者已連續「請教」兩天，第一天陳時中不知道、第二天陳時中忘了問，孫大千批說，如此攸關人民健康的重要問題，竟可以如此的毫不在意，難道這就是一個政務官的「健康態度」嗎？而就是因為衛福部這種心裡有鬼的護航行為，才一手扼殺了台灣人民對於國產疫苗的信任，與其說是記者的態度不健康，還不如說是陳時中「見笑轉生氣」吧？