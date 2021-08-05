ESPN Sources: After medical consultation seven-time All-Star F LaMarcus Aldridge is seriously considering a return to the NBA this season. Aldridge retired with Brooklyn in mid-April with heart concerns but is exploring the possibility of resuming his 15-year career. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4 2021

還記得今年4月中旬突然傳出心臟疾病提前宣告退役的籃網前鋒艾卓吉嗎？根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基5日爆料，經過醫療諮詢，艾卓吉正在「嚴肅」考慮是否宣告重返NBA打球，更打算在未來幾周時間內跟多支球隊見面協商。

這代表艾卓吉打算重新延續自己15年NBA生涯，曾入選7次全明星賽的他，也曾入選過兩次年度第二隊、3次年度第三隊，假如他真的考慮宣告復出，相信不少球隊仍對他很感興趣，問題是他的心臟問題不會影響到自己的生命安全嗎？

回顧今年4月15日，36歲的艾卓吉突然發布聲明稿宣告自己提前退役，當時震撼不少球迷，也感到相當意外，「做出這個決定對我來說很艱難，真的非常艱難，但當你到了生涯的某個階段，你必須把自己的健康與家人放在首位。」

艾卓吉是在今年交易截止日過後，宣告跟馬刺買斷合約，然後加盟籃網組成豪華的「五星戰隊」，卻只短短打了5場例行賽，平均拿下12.8分、4.8籃板及2.6助攻，就因心臟問題突然退役，接下來就看他假如真的復出了，是否還會選擇籃網？