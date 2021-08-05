日本桌球天后福原愛和江宏傑結束5年婚姻後，日前在富士電視台的邀請下，福原愛選擇擔任東奧桌球球評復出。今(5日)日媒曝光福原愛這回現身的酬勞價碼，知情人透露福原愛方面開價1天要100萬日幣（約25萬台幣），比一般評審高出10倍，更傳交涉過程中福原愛的團隊十分強勢。

據《女性自身》報導，雖然先前關於福原愛擔任東奧桌球比賽評審有許多雜音，富士電視台考量到她的知名度和過去成就，還是力排眾議邀福原愛參加節目，知情人表示：「球評的酬勞既使是有奧運經驗的人，一般行情是10到15萬日幣，但福原愛這回上節目工作時間長，常常從早上待到下午，加上這點，對方開價1天100萬日幣，服裝妝髮費另外算，是破格的待遇」。

福原愛先前和江宏傑宣布結束5年婚姻。（圖／達志影像）

知情人進一步說，福原愛這回上節目，在談酬勞時她的團隊相當強勢，最終才談到雙方都滿意的價碼。另一方面，福原愛下班後，被捕獲穿著寫上「Dream！Dream！」的T恤，日媒剖析她今年1月創立「omusubi」公司，卻因離婚事件破壞了公司計畫，如今她私下選穿這樣的衣服，應該也表達「就算身處逆境也不願放棄」，越挫越勇的期許。

福原愛先前兩度現身擔任球評，所播報的場次都是日本對上大陸隊，第一次混打比賽日本隊獲勝，她坦言「能夠勝大陸隊像是做夢一樣」，第二次在女單部分則是由大陸隊擊敗日本，福原愛在鏡頭前鼓勵家鄉選手伊藤美誠，明白她當下一定感到深受打擊，自己也有這樣的經驗，但之後還有銅牌賽，鼓勵她要調整好心情，再接再厲。