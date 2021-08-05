好心收留卻被硬上！北市一名女大生小娟（化名），今年初某晚接到莊姓男同學的電話，稱他喝太多，想到她租屋處借宿，小娟答應收留後，原本安排莊男睡地板，但莊男卻要求睡床上，小娟答應後約法三章說：「各睡一邊，不能碰我」，沒想到仍遭莊男硬上性侵得逞，隔天一早跑去跟女同學哭訴，隨即前往警局報案，台北地檢署檢查官根據莊男事後頻頻向小娟道歉事證，昨（4日）依妨害性自主罪嫌將他起訴。

據「ETtoday新聞雲」報導，檢警調查，事發當晚小娟答應莊姓同學要求，勉為其難讓他留宿一晚，因2人僅是同學，並非情侣，因而安排莊男睡地板，但莊男卻以地板太硬不舒服為由，向小娟提出一同睡床上要求，小娟因為吃了安眠藥，想快點休息，勉為其難答應後，便與莊男約定，2人各睡一邊「不能碰我」，豈料莊男上床沒多久，就伸手碰觸試探小娟的身體，最後不顧小娟拒絕，硬上性侵得逞。

小娟遭莊男性侵，隔天一早跑去跟朋友哭訴，雖然莊男不斷透過各種管道向她道歉，小娟不甘受辱，仍由友人陪同報警。小娟表示，當時以為信得過莊男才同意借宿，沒想到對方卻對她做出侵犯的行為。

莊男在檢方偵辦時，坦承不顧小娟拒絕，與她發生性關係，檢查官調查後根據有人證稱小娟，案發時情緒十分激動，與性侵案被害人狀況相符，莊男事後也頻頻向小娟道歉，因此對將莊男提起公訴。

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