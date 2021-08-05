已婚的陳姓男子與張姓女子外遇，陳妻去年提告求償，但張辯稱陳的父親在2013年過世時，她有帶女兒赴靈前跪拜並親摺元寶、蓮花座，陳妻早知外遇的事、逾2年請求權時效，台灣高等法院認定陳妻去年才知情、未超過時效，判張女須賠償50萬元定讞。

陳妻徐姓女子提告主張，她與陳男在2000年結婚至今，張女明知陳是有配偶之人，竟在2006年間起與陳交往發生性行為而育有一女，並於2008年由陳男辦理認領登記，去年她收受張對陳聲請通常保護令案件之開庭通知，質問陳男後才知老公外遇。

徐女表示，張女侵害她之配偶身分法益長達10餘年，情節重大，致伊受有精神上痛苦，須賠償50萬元

張女辯稱，她在2006年起與陳男交往並生育一女，多年來為陳操持家務、帶陳的母親就醫、陳父親過世時，她有帶女兒赴靈前跪拜，陳的親友及徐女都在場見聞，徐女逾2年才以她侵害配偶權為由請求損害賠償，她時效抗辯、拒絕賠償。

高院認為，張女提出的證據資料，充其量僅能證明她有為陳男處理事務，尚不足以據以認定陳妻確實知悉張女有侵害其配偶身分法益之行為，因無法證明請求侵權行為損害賠償逾2年期間，判決張女須賠償50萬元確定。