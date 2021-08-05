挪威400公尺跨欄好手沃爾霍姆(Karsten Warholm)打破紀錄以45秒94摘金，賽後重燃「超級跑鞋」的爭議。現代因為科技進步，跑鞋愈來愈猛，沃爾霍姆批評銀牌的美國選手班哲明(Rai Benjamin)「他根本在鞋底墊著彈簧，這是狗屁！」

班哲明穿著的是Nike Air Zoom Maxfly釘鞋，顧名思義，鞋底有氣墊可以增強彈力，沃爾霍姆說：「我認為這種東西剝奪了我們運動的合法性，你不該在跑鞋底下加料。」

話雖如此，沃爾霍姆自己穿的是Puma EvoSpeed Future Faster+，鞋底有梅賽德斯-賓士的F1團隊研發的革新技術，以碳纖維強化跑步的力量傳導。沃爾霍姆說：「對，我鞋底有墊這個東西，但我已經盡可能把它變薄。科技日新月異，我仍然把它限制在合理競賽的程度，這很重要。」

班哲明回應：「我穿別的鞋子也能跑得很快，這不重要。我沒有不敬的意思，但我本就不認為以前的高手能跑贏我們。」

牙買加飛人「閃電」波特(Usain Bolt)曾對英媒《衛報》表示，如果他有「超級跑鞋」可穿，他100公尺可以輕鬆跑進9秒50之內，這是很不公平的科技。

希臘古代舉辦奧運時，參賽選手是不穿任何衣物的，就是為了展示人體真正的力量極限。國際奧會近年開始正視富裕國家與貧窮國家之間的科技差距，因為這些差距而導致運動員訓練方式、賽場上表現的落差。