台北市一名人夫阿傑（化名）控訴，妻子認為他性功能有障礙，長達14年拒絕行房以及肢體接觸，他忍無可忍便搬離住家，並向法院訴請離婚。一審遭駁回，經上訴高等法院，法官認定阿傑先選擇分房睡，隨後又分居，判定其婚姻生變，阿傑須負較大責任，再度駁回請求。可上訴。

判決書指出，阿傑主張與妻子於1992年結婚，婚後育有2名子女，不只一次告訴他「等小孩長大了就要離開」等語；並於2005年起，妻子拒絕與他發生身體接觸，舉凡牽手、接吻、擁抱全都不願意，更無性生活可言。

阿傑控訴，面對夫妻失和，他仍然全力賺錢養家，將收入用於家用，卻淪為賺錢工具，而妻子始終嫌棄他，甚至看見他與男性友人交好，就稱他是同性戀，又或是看見他與女友人交好，便懷疑他是外遇等。

阿傑指出，妻子有長達半年的時間，晚上都在客廳喝酒與看電視，直至凌晨3時許才回房，也總是背對他睡覺，而他至少主動暗示行房5次以上，卻每次都被妻子以「太累了」拒絕，他漸漸自尊心受損，不願再主動示好。此外，他與妻子於2009年起分房睡，並在2016年起搬離共同住處。

豈料，阿傑的妻子則反控，阿傑年滿43歲時出現性功能障礙，先後在兩次行房時軟掉，而阿傑對就醫治療態度迴避，也拒絕與她發生性關係；此外，阿傑要求分房睡，再到離家等，都是片面的決定，即便她不同意，仍無法改變其想法。

一審時，法官認定阿傑無法舉證夫妻無性生活，是因被妻子拒絕，且是由阿傑先選擇分房與分居，因此難以將婚姻破滅的責任歸咎於妻子，最終駁回阿傑的離婚請求。經上訴，高等法院維持與一審法官相同見解，再次駁回上訴。可上訴。