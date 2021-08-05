美股周三漲跌互見，台股今(5日)開盤小漲0.93點，以17624.82點開出，台積電開盤上漲2元，以598元開出，聯電開盤再衝上61元，上漲0.5元，長榮、陽明都開在平盤，萬海小漲1.5元開出，至於昨日走勢驚豔的面板股，今日僅群創開高，友達開平後翻黑，彩晶則是浮浮沈沈，指數也在平盤附近上下震盪。

周三美國小非農ADP就業僅增加33萬就業人口，遠低於市場預期的67.5萬人，雖然意謂貨幣緊縮時不會這麼快展開，但也顯示美國經濟復甦成長趨緩，美股4大指數終場漲跌互見，道瓊指數大跌323.73點，跌幅0.92%，以34792.67點作收，標普500指數下跌20.49點，跌幅0.46%，收在4402.66點，以科技股為主的那斯達克指數上漲19.24點，漲幅0.13%，收在14780.53點，費城半導體指數大漲40.24點，漲幅1.18%，收在3436.90點；台積電ADR上漲0.28%，聯電ADR上漲2.82%，日月光ADR也上漲2.39%。

台股4日開高震盪，電子股重掌兵符，資金比重占大盤成交比回到6成以上，終場以17623.89點作收，上漲70.13點，成交值3740億元，統計三大法人，外資及陸資買超106.19億元，自營商買超20.29億元，投信則是賣超29.98億元，合計買超96.5億元。

法人表示，最近幾個交易日的指數漲勢縮小，成交量能縮小到不到4000億元，顯示市場追價力道有限，可能會拉長回升時間，加以指數回到月線附近即出現多空拉鋸，預期短線區間震盪的機率大，至於量能縮小應與8月27日起將實施的當沖示警新制有關，此時量縮可以讓當沖客冷靜一下，對市場其實是好事。